Logística de última milla se pone a prueba en temporada alta y eleva la presión sobre las promesas de entrega

Con el inicio de los desplazamientos masivos hacia playas, zonas rurales y destinos turísticos, la logística de “última milla” entra en uno de los períodos más exigentes del año. El aumento del tráfico, la dispersión geográfica y la complejidad operativa elevan el riesgo de retrasos justo cuando los consumidores muestran menor tolerancia ante fallas en los despachos.

En este contexto, empresas de comercio y distribución enfrentan un desafío doble: responder a picos estacionales de demanda y, al mismo tiempo, mantener niveles de servicio consistentes en entornos donde las condiciones no siempre están diseñadas para la eficiencia logística. Infraestructura limitada, direcciones poco estandarizadas y mayores tiempos de traslado son algunos de los factores que ponen en jaque el cumplimiento de entregas, especialmente en zonas de veraneo y rutas de alta circulación.

Drivin apunta a planificación inteligente y trazabilidad como claves del cumplimiento

Ante este escenario, Drivin, plataforma de soluciones logísticas terrestres, sostiene que la tecnología y la gestión anticipada se vuelven determinantes para sostener las promesas de despacho. La compañía destaca que la combinación de planificación inteligente, trazabilidad y herramientas basadas en inteligencia artificial puede marcar la diferencia entre una temporada exitosa y un deterioro en la experiencia del cliente.

“En este escenario, Drivin, plataforma de soluciones logísticas terrestres, analiza cómo la planificación inteligente, la trazabilidad y el uso de IA permiten asegurar entregas oportunas incluso en zonas de veraneo, transformando un desafío operativo en una oportunidad de fidelización del cliente.”

El planteamiento se produce en un momento en el que la última milla ya no se considera solo una fase final del proceso de distribución, sino un punto crítico en la relación entre marcas y consumidores. En mercados con alta competencia, un retraso o una entrega fallida puede afectar la percepción del servicio y acelerar la pérdida de clientes, especialmente cuando existen múltiples alternativas de compra.

Desde la perspectiva de Drivin, el cumplimiento de la promesa de entrega en períodos de alta demanda estacional se ha convertido en un indicador de reputación. La empresa advierte que el costo de no cumplir es cada vez más alto, no solo por el impacto operacional, sino por el efecto directo en la confianza y recurrencia del consumidor.

“La compañía advierte que cumplir la promesa de despacho en períodos de alta demanda estacional es hoy un factor clave de reputación y experiencia, en un contexto donde el 81% de los consumidores ha dejado de comprar a marcas que no cumplen, según datos recientes de confianza.”

Temporada estival: presión operativa y clientes menos tolerantes

Durante las semanas de mayor movilidad, el aumento de tiempos de traslado y la congestión vial se convierten en variables que afectan de forma directa el desempeño logístico. A esto se suma la dificultad de operar en zonas con menor cobertura de infraestructura, donde los puntos de entrega pueden ser más dispersos, con señalización limitada o direcciones que no siguen estándares uniformes.

Para las empresas, el reto se traduce en la necesidad de ajustar rutas, reforzar flotas, coordinar personal y responder con rapidez ante cambios en el flujo de pedidos. En la práctica, esto implica tomar decisiones con información en tiempo real y mantener control sobre cada etapa del despacho para evitar quiebres en el servicio.

En ese sentido, la trazabilidad cobra relevancia no solo para la operación interna, sino también para la comunicación con el cliente. La posibilidad de monitorear entregas, anticipar demoras y entregar visibilidad del estado del pedido se ha convertido en una herramienta de gestión de expectativas, especialmente en momentos de alta demanda.

IA y gestión predictiva para reducir fallas en la última milla

La adopción de inteligencia artificial aplicada a la logística apunta a resolver problemas frecuentes de la última milla, como la planificación de rutas en contextos cambiantes, la asignación eficiente de recursos y la reducción de kilómetros recorridos sin entrega efectiva. En temporadas de alta exigencia, estas capacidades pueden ser decisivas para mantener niveles de cumplimiento y evitar sobrecostos.

El enfoque tecnológico también responde a una transformación en los estándares del consumidor. Con la expansión del comercio electrónico y la aceleración de las entregas rápidas, la experiencia de despacho se ha convertido en parte del producto. Una entrega tardía, incompleta o sin información puede afectar la percepción del servicio, incluso si el producto cumple con lo esperado.

Última milla como factor de fidelización y relación de largo plazo

Más allá del desafío operativo, Drivin plantea que la temporada estival representa una oportunidad para fortalecer la lealtad del cliente. El argumento central es que cumplir la promesa de despacho en condiciones adversas puede diferenciar a una marca y generar una ventaja competitiva, en un entorno donde la confianza es frágil y los consumidores cambian rápidamente de proveedor ante fallas reiteradas.

“El comunicado incluye tendencias concretas que ya están marcando la diferencia en la logística estival y un análisis del impacto que tiene la última milla en la relación de largo plazo entre marcas y consumidores.”

En un mercado donde la experiencia pesa tanto como el precio, la logística de última milla se consolida como un componente estratégico. Para empresas de retail, e-commerce y distribución, la temporada alta no solo exige capacidad operativa, sino también coordinación, visibilidad y herramientas que permitan responder con precisión. En ese escenario, la promesa de entrega se vuelve un compromiso que puede definir la continuidad de la relación con el cliente.