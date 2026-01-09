La Voz 81 profundiza el debate político y social en Italia en medio de movilizaciones y tensiones internacionales

El número 81 de La Voz, publicación vinculada al (nuevo)PCI, ya está disponible para su descarga y circulación pública, según informó la redacción del medio. El lanzamiento se produce en un contexto de intensas movilizaciones sociales en Italia y de un debate político marcado por la guerra, la economía internacional y las tensiones geopolíticas que, de acuerdo con el enfoque del medio, están influyendo de forma directa en la vida económica y social del país.

De acuerdo con el texto editorial, el ejemplar puede descargarse desde el sitio del (n)PCI, y quienes no tengan acceso digital pueden recurrir a organizaciones y personas que tradicionalmente reproducen y distribuyen la publicación, entre ellas el Partido de los CARC. La redacción subraya que el objetivo es ampliar la difusión del contenido y fomentar su estudio en distintos sectores sociales.

El lanzamiento del nuevo número se inscribe en un periodo de protestas y acciones colectivas que, según el análisis de La Voz, se intensificaron entre septiembre y octubre a partir de iniciativas impulsadas por trabajadores portuarios de Génova y ampliadas por la Unión Sindical de Base con la huelga del 22 de septiembre. Estas acciones derivaron, según la publicación, en un movimiento más amplio de oposición al gobierno italiano y a lo que describe como una economía de guerra en expansión.

El editorial sostiene que estas dinámicas han modificado la correlación de fuerzas sociales y políticas en Italia, generando efectos visibles en distintos ámbitos. Entre ellos se mencionan movilizaciones estudiantiles en noviembre, acciones sindicales en sectores industriales y protestas vinculadas a la industria armamentística. También se alude al aumento de la abstención electoral en algunas regiones y a la solidaridad internacional con Venezuela.

Desde el punto de vista del medio, comprender estos acontecimientos resulta clave para definir la orientación futura de las movilizaciones y su impacto en la estructura política y económica del país. En ese sentido, La Voz explica que el número 81 dedica un espacio central al análisis del contexto general de la lucha de clases y al uso del materialismo dialéctico como herramienta de interpretación de la realidad social.

En el centro de la edición se incluye una extensa intervención del camarada Iván, Secretario General del Comité Central del (nuevo)PCI, dirigida a los miembros de la denominada Caravana del partido. En ella se afirma: “Camaradas, los próximos meses serán cruciales para transformar el equilibrio de poder y las relaciones de clase en nuestro país. Las movilizaciones a gran escala de septiembre y octubre contra el genocidio en Gaza, contra la complicidad del gobierno de Meloni con los sionistas de Israel, contra la Tercera Guerra Mundial, el rearme y la economía de guerra han puesto la consigna «bloquearlo todo» en primer plano dentro del movimiento comunista y entre las masas de nuestro país”.

El discurso desarrolla la idea de que dicha consigna debe ampliarse hacia un proceso de transformación política más profundo. En ese marco, se plantea que “Un sector del movimiento comunista ya añade la consigna de «cambiarlo todo» a la de «bloquearlo todo»”, vinculando esta estrategia con la necesidad de un nuevo curso de los acontecimientos políticos en Italia.

La intervención también aborda la estrategia que el partido considera adecuada para el contexto actual. “Nuestra estrategia es la guerra popular revolucionaria prolongada: la experiencia de la primera ola mundial de la revolución socialista nos lo enseñó, y Mao Zedong formuló su teoría”, señala el texto, que describe una primera fase orientada a la formación de un gobierno de emergencia de organizaciones obreras y populares.

Desde una óptica organizativa y teórica, el discurso enfatiza el papel del materialismo dialéctico y de la flexibilidad táctica en un escenario cambiante. Se destaca que la experiencia histórica aporta lecciones generales, pero no recetas cerradas para la acción política cotidiana.

El número 81 de La Voz se completa con un índice de artículos que abordan la guerra en desarrollo, la crisis del capitalismo, la censura, el papel de los ejércitos en los países imperialistas y el XV Plan Quinquenal de la República Popular China, entre otros temas. La redacción concluye deseando a sus lectores “un estudio fructífero y un buen trabajo”, en línea con el carácter analítico y formativo que la publicación atribuye a esta edición.