Venezuela acelera el precio del oro y profundiza la transferencia de riqueza

Una madre soltera de Mississippi que trabajaba en dos empleos podía comprar 70 onzas de oro con el ingreso de su familia en 1998. Hoy, ese mismo salario apenas alcanza para 17 onzas, en un contexto en el que la crisis política en Venezuela ha impulsado el precio del oro hasta los 4.424 dólares por onza, alejando aún más ese activo de refugio del alcance de los hogares trabajadores.

Dos estudios recientes de InvestorsObserver ofrecen un diagnóstico severo para las familias estadounidenses. En los últimos 27 años, los salarios han perdido el 77 % de su poder adquisitivo frente al oro, un deterioro que los autores describen como una espiral financiera en la que cada choque geopolítico reduce aún más las posibilidades de estabilidad económica.

El análisis de salarios ajustados por oro ilustra la magnitud de la pérdida. En 1998, el ingreso promedio nacional permitía adquirir 91 onzas de oro. Para octubre de 2025, esa cifra se había reducido a 21 onzas. Solo en el último año, la caída fue cercana al 20 %. En Alabama, el poder de compra pasó de 22 a 17 onzas; en California, de 33 a 26; y en Wyoming, de 33 a 16.

El informe subraya el impacto humano detrás de las cifras. Una madre soltera en Mississippi que ahorraba para la universidad de sus hijos, una vivienda familiar y seguridad financiera contaba con el equivalente a 70 onzas de oro en 1998. Hoy, observa cómo ese respaldo se reduce a 17 onzas, mientras los bancos centrales incrementan sus reservas de oro, un activo que los salarios ya no alcanzan a cubrir.

Activos refugio y desigualdad en tiempos de conflicto

Un segundo estudio examinó el comportamiento de los activos considerados refugio durante conflictos geopolíticos. Los resultados explican por qué los hogares continúan expuestos a la volatilidad. En crisis que van desde la invasión de Kuwait por Irak hasta los ataques de Israel a Irán en 2025, el oro registró un aumento promedio del 9 % a los 12 meses. En contraste, el dólar mostró una caída mensual promedio del 0,19 %, mientras que el franco suizo subió en todos los episodios analizados. Según el informe, los grandes portafolios y los Estados logran cubrirse; las familias trabajadoras absorben las pérdidas.

Venezuela se ha convertido en un ejemplo reciente de este fenómeno. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos provocó un alza del 2,2 % en el precio del oro en cuestión de horas el domingo, en un escenario en el que el presidente Donald Trump observa de cerca las vastas reservas petroleras del país. Mientras los precios del crudo retrocedían y los mercados bursátiles mostraban volatilidad, el efecto inmediato para los hogares fue que cada dólar ganado ofrecía menor protección patrimonial.

El impacto se refleja en decisiones cotidianas. Familias que discuten la posibilidad de renunciar a vacaciones o gastos discrecionales con la esperanza de financiar estudios universitarios enfrentan una realidad común en todos los estados. El descenso de Wyoming, de 33 a 16 onzas de oro, resume una tendencia nacional: el esfuerzo laboral sostiene la estabilidad económica general, pero el ahorro familiar pierde valor.

Los estudios describen un sistema implacable. Mientras las madres de Mississippi han visto desaparecer cerca del 75 % del valor de su trabajo medido en oro, los bancos centrales continúan acumulando el metal, los márgenes corporativos se amplían con salarios contenidos y los propietarios de activos incrementan su riqueza en crisis para las que sus carteras estaban diseñadas.

El trabajo constante de los padres —turnos dobles, vacaciones aplazadas y proyectos postergados— contribuye a la estabilidad que permite a otros asegurar su patrimonio. Sin embargo, quienes sostienen esa base económica observan cómo la suya se diluye. Para muchas familias, la crisis venezolana ha hecho visible una dinámica que, según los analistas, se ha desarrollado silenciosamente durante casi tres décadas en la economía estadounidense.