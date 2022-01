Katia Ricciarelli vs Manila Nazzaro ‘Le iba a dar una bofetada’ / ¿Por qué? Un abrazo a Delia…

Son horas muy turbulentas dentro de una casa Gran Hermano VIP. Entrada Delia Durán No sólo revolvió la dinámica del grupo, con algunos equilibrios repentinamente rotos. También hay divisiones entre compañeros de piso, sobre todo entre ellos. Katia Ricciarelli y Manila Nazzaro. Aparentemente, la cantante no apreció la cercanía mostrada por Manila con la recién llegada y su bienvenida fue considerada excesiva por Ricciarelli, al parecer poniéndose del lado de Soleil Sorge. Cuando la esposa de Alex Belli ingresó a la casa VIP de Gran Hermano, algunos competidores resultaron ser más irrespetuosos que otros, prestando la debida atención al recién llegado. Sin embargo, el hecho de que Manila fuera tan descaradamente activa hizo que Katya levantara la nariz y expresó su decepción.

Katia Ricciarelli vs Manila: ‘Quería darle una bofetada’

en conversación con aumento del solUnas horas después de la transmisión del viernes por la noche. Ricciarelli Expresó toda su amargura, objetivamente un poco gratuita, hacia Manila. “Era Manila que la fue a abrazar, yo quería darle una bofetada… Ella fue, estaba escuchando el piano que tocaba Manuel, y fue a sentarse al lado de él y de Manila, que estaba cerca del billar, Fui allí y la abracé, y me senté con ella…”, comentó Katya desilusionada y amargada. Manila Nazzaro, por su parte, no hizo más que acercarse a Delia de forma cortés y educada, intentando que se sintiera parte del grupo desde el primer momento. Una posición que a Katya Zawi no le gustó.

