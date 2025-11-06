Jhony Becerra rumbo al Salón de la Fama del Taekwondo Profesional

El atleta venezolano Jhony Becerra, conocido en el mundo de las artes marciales como La Máquina, se encuentra actualmente en Estambul, Turquía, en tránsito hacia Filipinas, donde será reconocido por su destacada trayectoria en el Taekwondo profesional. Su destino final es la ciudad de Baguio, donde participará en la “Cena y Gala del Salón de la Fama de la Professional Taekwondo Federation” (PTF), que se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Hotel ION.

Durante la ceremonia, Becerra será oficialmente inducido al “Salón de la Fama” con el título de “Best Athlete” (Mejor Atleta), convirtiéndose en el primer deportista venezolano y el primero en el mundo en recibir este honor dentro de la federación. Este logro representa un importante hito tanto para su carrera como para el Taekwondo venezolano.

Un reconocimiento a décadas de esfuerzo

El domingo 9 de noviembre, el atleta participará también en el “Seminario Internacional de Poomsae”, bajo la dirección de un Maestro 9º Dan de Taekwondo, y asistirá al “International Dan Test y Skip Dan”, con el propósito de continuar su crecimiento técnico y su consolidación dentro del arte marcial coreano.

“Este viaje representa para Jhony un profundo reconocimiento a décadas de disciplina, pasión, y entrega”, señala la organización, destacando el compromiso del venezolano con la excelencia y su inquebrantable dedicación al deporte.

El reconocimiento internacional a Becerra es la culminación de años de trabajo constante, sacrificio personal y una profunda vocación por las artes marciales, valores que lo han convertido en un referente regional y mundial.

Trayectoria y evolución deportiva

Jhony Becerra inició su camino en el Taekwondo a los 8 años de edad, acumulando desde entonces una amplia y brillante trayectoria en competencias nacionales e internacionales. Su talento, disciplina y constancia le permitieron escalar posiciones dentro del deporte venezolano, convirtiéndose en uno de los nombres más destacados del país en esta disciplina.

Sin embargo, en 2016, su evolución hacia el Kickboxing, Boxeo y MMA generó conflictos con la Federación Nacional de Taekwondo de aquel momento, lo que provocó una pausa temporal en su ascenso dentro del arte marcial que lo formó. Pese a ese obstáculo, Becerra mantuvo su enfoque en el alto rendimiento y continuó perfeccionando su técnica en diversas disciplinas de combate, demostrando una notable capacidad de adaptación y resiliencia.

Renacer dentro del Taekwondo profesional

Con la creación de la Federación Mundial PTF y la Liga Profesional Kombat Taekwondo, Becerra encontró un nuevo escenario para desplegar todo su potencial. Estas instituciones ofrecen un marco más amplio y moderno para la práctica del Taekwondo profesional, fomentando la inclusión de atletas de diversas trayectorias y promoviendo un formato competitivo innovador.

Fue en este entorno donde el venezolano logró reconectarse con su verdadera pasión. Gracias a su desempeño, la Professional Taekwondo Federation decidió reconocer su aporte al deporte con su incorporación al Salón de la Fama.

“Este galardón simboliza el cierre de un ciclo y la validación de años de esfuerzo, constancia, y amor por el deporte”, señala el comunicado oficial de la organización.

El logro no solo marca un antes y un después en la carrera de Becerra, sino que también representa un paso adelante para el Taekwondo latinoamericano, que gana mayor visibilidad en el ámbito internacional.

Proyección internacional y legado

Jhony Becerra permanecerá en Filipinas hasta el 14 de noviembre, donde aprovechará su estancia para fortalecer lazos con las autoridades de la Professional Taekwondo Federation y de Kombat Taekwondo Mundial. Su presencia en Asia busca también abrir espacios de cooperación y desarrollo deportivo entre Venezuela y la comunidad internacional del Taekwondo.

El reconocimiento llega en un momento clave para el crecimiento del Taekwondo profesional, que busca expandirse hacia nuevos territorios bajo una visión moderna y global.

Con este honor, Jhony Becerra no solo inscribe su nombre en la historia del Taekwondo mundial, sino que se consolida como un embajador del deporte venezolano, inspirando a nuevas generaciones de atletas que ven en su ejemplo una demostración de perseverancia, pasión y excelencia.

Su trayectoria es un testimonio de que los logros más grandes se alcanzan con trabajo, disciplina y amor por lo que se hace —valores que hoy lo llevan a ocupar un lugar de honor en el Salón de la Fama del Taekwondo Profesional.