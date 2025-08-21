Hospital King Faisal Especializado impulsa la atención virtual con casi 300.000 consultas en 2024

Riad, Arabia Saudita. – El King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) consolidó su papel como líder en innovación sanitaria al registrar 293.381 consultas virtuales en 2024, lo que representa un incremento del 58,2% respecto al año anterior. La cifra confirma cómo la telemedicina se ha convertido en un pilar de su modelo asistencial, aliviando la presión sobre las clínicas presenciales y ofreciendo a los pacientes en todo el Reino acceso más rápido y conveniente a atención especializada.

Un servicio que acerca la salud al hogar

El programa de consultas virtuales fue lanzado en 2021 con el objetivo de reducir los desplazamientos de pacientes en zonas remotas. Desde entonces, ha transformado la manera en que miles de personas reciben atención médica. Para muchos, especialmente los adultos mayores y quienes conviven con enfermedades crónicas, el sistema ha significado la eliminación de visitas repetitivas al hospital, la mejora de su calidad de vida y la reducción de barreras financieras y logísticas, al conectarles directamente con especialistas desde la comodidad de sus hogares.

Con un promedio superior a 800 citas virtuales diarias, el KFSHRC ha conseguido no solo descongestionar sus instalaciones ambulatorias, sino también mejorar la eficiencia operativa. Esta estrategia ha permitido optimizar recursos sin comprometer los estándares de excelencia médica tanto para pacientes presenciales como remotos.

Expansión digital: farmacia en línea

En línea con esta tendencia, durante 2024 la institución reforzó su portafolio digital al inaugurar un servicio de consulta farmacéutica virtual integrado en su aplicación móvil. Con esta herramienta, los pacientes pueden reservar citas a través de la opción Virtual Care y acceder a orientación sobre alternativas de medicamentos, ajustes de dosis y manejo de tratamientos, todo sin necesidad de trasladarse al hospital.

Este nuevo paso refleja el compromiso de KFSHRC con un modelo de atención centrado en el paciente, donde la combinación de soluciones digitales y experiencia clínica busca reducir viajes innecesarios, acortar tiempos de espera y garantizar el acceso oportuno a especialistas en cualquier punto del Reino.

Alineado con la Visión 2030 de Arabia Saudita

Estas iniciativas se enmarcan en los objetivos de transformación del sistema de salud saudí bajo la Visión 2030, un plan estratégico que pretende modernizar los servicios médicos, ampliar la cobertura y optimizar el uso de recursos en todo el país. La experiencia de KFSHRC demuestra cómo la innovación tecnológica puede integrarse al núcleo de la atención sanitaria, generando beneficios tanto para pacientes como para el sistema en general.

Reconocimientos internacionales

El liderazgo del hospital no se limita al ámbito local. En 2024, KFSHRC fue clasificado como el primer centro médico académico en Medio Oriente y Norte de África, y el número 15 a nivel mundial dentro del ranking de los 250 mejores de su categoría. Además, la consultora Brand Finance lo reconoció como la marca de salud más valiosa en Arabia Saudita y en la región, mientras que la revista Newsweek lo incluyó entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de los World’s Best Smart Hospitals 2025.

Estos galardones consolidan su reputación como referente internacional en atención médica avanzada y transformación digital.

Una estrategia centrada en el paciente

Con casi 300.000 consultas virtuales en un solo año y la incorporación de servicios innovadores como la consulta farmacéutica en línea, el King Faisal Specialist Hospital and Research Centre reafirma su propósito de poner al paciente en el centro del cuidado. Su modelo, basado en la accesibilidad, la eficiencia y la excelencia clínica, se proyecta como un ejemplo a seguir en la región y en el mundo.