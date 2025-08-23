Fundación Social Macanao impulsa la salud reproductiva con conversatorio sobre planificación familiar y colocación de DIU

Península de Macanao – Con el propósito de fortalecer la educación en salud reproductiva y garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la Fundación Social Macanao llevó a cabo este viernes un conversatorio sobre planificación familiar y colocación de Dispositivos Intrauterinos (DIU). La actividad tuvo lugar en el Concejo del municipio Península de Macanao y congregó a 60 mujeres interesadas en iniciar el proceso de colocación del método anticonceptivo.

El encuentro fue dirigido por la primera dama de la jurisdicción, Carla Salazar de Sulbarán, quien subrayó la importancia del conocimiento y el diálogo como herramientas fundamentales para la toma de decisiones responsables en materia de salud sexual. Durante su intervención, anunció que este sábado 23 un primer grupo de 25 mujeres recibirá gratuitamente el procedimiento en la clínica El Valle, bajo la atención de la especialista Dra. Hanoi Yánez, ginecóloga obstetra infanto-juvenil.

«Mujeres, les traigo el abrazo fraterno de nuestro alcalde Carlos Sulbarán, quien en todo momento está presto para brindarles la mano amiga. Es necesario tomar decisiones con conocimiento y responsabilidad en lo que respecta a nuestra salud reproductiva, la información que reciben es vital teniendo en cuenta que al prevenir, no solo nos cuidamos a nosotras mismas, sino que también contribuimos al bienestar de nuestras familias. Recuerden que la salud es un derecho y estamos aquí para asegurarnos de que realicen su procedimiento con el debido conocimiento», expresó Carla Salazar de Sulbarán.

Un espacio para la formación y los derechos

La ponente central del conversatorio, Lcda. Moyfrans Bellorín, ofreció una exposición detallada sobre los derechos reproductivos y la planificación familiar como un derecho humano consagrado en la Constitución venezolana. Señaló que la iniciativa busca garantizar información clara y oportuna a las mujeres, permitiéndoles decidir con libertad y conocimiento sobre los métodos anticonceptivos más adecuados.

Bellorín explicó las diferencias entre los métodos más utilizados, haciendo énfasis en las ventajas de la T de cobre y los implantes subdérmicos, así como en la necesidad de fortalecer la prevención mediante la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

«La planificación familiar es un tema de salud pública y un derecho fundamental que nos permite decidir de manera libre e informada sobre el número de hijos, el espacio entre embarazos y el método anticonceptivo más adecuado para el estilo de vida. La T de cobre es un método de larga duración hasta 10 años, no hormonal, altamente efectivo y reversible, ideal para mujeres que buscan una opción sin efectos secundarios hormonales; mientras que el implante subdérmico es una pequeña varilla colocada bajo la piel del brazo que libera hormonas de forma gradual y puede proteger de 3 a 5 años», aseguró la ponente.

La especialista también recomendó la aplicación temprana de la vacuna contra el VPH como medida preventiva contra el cáncer de cuello uterino, enfatizando que la protección temprana constituye un paso esencial en la salud reproductiva de las mujeres venezolanas. En el marco de la jornada, las asistentes recibieron productos de higiene personal, como jabón íntimo, donados por el Instituto Municipal de la Mujer.

Testimonios de las beneficiarias

El conversatorio no solo ofreció información técnica, sino que también permitió a las asistentes expresar sus impresiones y valorar el esfuerzo institucional.

Roselis Marín, residente de la comunidad de Boca del Pozo, destacó la claridad y utilidad de la información recibida:

«El conversatorio me pareció excelente, una información muy buena, nos despejó las dudas que teníamos de forma generalizada en relación al tema de la colocación del DIU. Mi agradecimiento al alcalde y a la primera dama por tomarnos en cuenta y apoyarnos con esta iniciativa».

De igual forma, la joven Joani Marcano resaltó el impacto que tendrá la colocación gratuita del DIU en su vida personal y familiar:

«La charla fue muy importante, colocarse el DIU es importante, porque si ya tienes tus hijos y decides no tener más, ese anticonceptivo te protege de embarazos no deseados. También agradezco a este equipo que nos ofreció la posibilidad de forma gratuita».

Una apuesta por la salud pública y la equidad

La iniciativa de la Fundación Social Macanao representa un paso significativo en la promoción de la salud pública en el municipio. La combinación de charlas educativas, acceso gratuito a métodos anticonceptivos y acompañamiento médico especializado refuerza el compromiso de las autoridades locales con los derechos de las mujeres y la prevención en salud reproductiva.

Con este primer grupo de beneficiarias, la alcaldía y la Fundación Social Macanao buscan consolidar un programa que, además de prevenir embarazos no deseados, se traduzca en una mejora de la calidad de vida de las familias de la Península de Macanao. La estrategia responde a la necesidad de integrar la educación, la prevención y la atención médica gratuita como pilares fundamentales en el desarrollo social del municipio.