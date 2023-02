Frosinone, primer nocaut interno: Parma gana 4-3. Pisa Perugia 2-1

Frosinone – Parma 3-4

–

Inmediatamente lanzado, el juego lo controlan los invitados que abren a los 6 minutos: centro perfecto de Ansaldi, potente cabezazo de Vázquez y 0-1. Frosinone intenta sacudirlo, en el 18′ Poloca no acierta y 3′ después Parma hace doblete, de nuevo con Ansaldi enfadado. Imagen de la acción del primer gol, Ansaldi mete por el centro pero nadie toca y el balón se queda atrás de Turati. La doble ventaja duró poco, porque en el minuto 25 fue el habitual Casso quien reabrió el marcador: un centro de Samperesi, soltó mal a la defensa del Parma y permitió que Casso dominara y buscara su quinto puesto en la liga. Los ritmos del partido se intensifican aún más, y sigue siendo Parma quien logrará el gol: Bernabû pincha al humano, el romano es derribado pero aún logra enviar a Zanimacchia que solo comete un error frente a Turati y encuentra el 1-3 . La segunda mitad se abre como terminó la primera: todo está abierto. Y Frosinone solo tarda 3 minutos en volver a abrir el juego. 48′, Mazzitelli roba el balón e Insigne apenas se lanza contra Buffon, el portero se niega pero Mulattieri no cede en la puñalada. 2-3. Próximamente, he aquí el episodio que podría valer el partido: Estévez entró mal a Casso, al principio le sacaron tarjeta amarilla y luego de revisar en pantalla se puso roja, y Parma al 10. Frosinone toma el ritmo, aproximando primero la fórmula de Báez. y luego encontrarlo Con el recién llegado Moro: otro centro de Samberisi, Moro llega rápido y pasa a Buffon. ¿Ofertas dirigidas? nunca. Parma necesita 2′ para volver a la normalidad: Controla Vázquez, controla a distancia el pie derecho y encuentra un 3-4. Frosinone se lanzó hacia adelante para evitar una derrota que nunca le había ocurrido a Sterp y Parma estaba en el noveno desde el minuto 87. Camara entró con una pierna alta en la cara de Lucioni, Maggioni no dudó y se dirigió directo al semáforo en rojo. Frosinone se vuelve a poner a la tracción delantera a la caza del 4-4, pero a pesar de los 6′ de la prórroga aguantó el Parma, que se llevó un triunfo muy importante y relanzó sus ambiciones de ascenso.