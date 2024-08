«Para mí, el peor rival posible».

Enfrentarse a Aryna Sabalenka en estas canchas es, en estos momentos, uno de los retos más complejos y frustrantes del WTA Tour; pero ‘O ganas o aprendes“, suelen decir los deportistas, la lección más importante que se llevan de Nueva York Lucia Broncetti Es esto «Continuar trabajando en la realización del servicio.– Explica a la prensa italiana presente en el US Open – Al intentar marcar más primeros goles, puedo crear más oportunidades contra este tipo de oponente.“.”hoy -continúa- Vi que cuando llegó el primer servicio conseguí algunos puntos y ese es un camino por el que definitivamente debemos continuar. tenemos que seguir trabajando«.

En la cancha que lleva el nombre de Louis Armstrong, la italiana aguantó algunos partidos antes de que la bielorrusa se hiciera cargo del intercambio con su fuerza habitual: “Para mí es la rival más complicada, y la peor competidora de alto nivel a la que me he enfrentado. -Lucía admite- . Hay pocas en el mundo que juegan tan rápido, con otras puedo meterme más en el juego pero con ella no puedes entrar en el intercambio. En los primeros tiros estuvo muy fuerte, y no es casualidad que sea la número 2 del mundo. Sabía que iba a ser difícil, y luego, cuando empiezas a sacar muy fuerte en los tiros de esquina y la presión comienza a aumentar en tu servicio, se vuelve realmente difícil… Lidiar con eso me ha hecho sentir un poco frustrado, pero Estoy tratando de recuperar lo positivo. Cosas«.