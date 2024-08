“Me retiraré del fútbol, ​​mi corazón ya no está preparado”

Chesney, mensaje de despedida del fútbol

“Dejé Varsovia, mi ciudad natal, en junio de 2006 para unirme al Arsenal y tenía un sueño: ganarme la vida con el fútbol. No sabía que sería el comienzo del viaje de mi vida. Jugaría para los clubes más grandes del mundo y representaría a mi país 84 veces. Sabía que no solo viviría del juego, sino que el juego se convertiría en toda mi vida. No solo logré mis sueños, sino que llegué a donde. Mi imaginación ni siquiera se atrevería a llevarme. Jugué partidos al más alto nivel con los mejores jugadores de la historia sin sentirme inferior. Hice amigos para toda la vida, creé recuerdos duraderos y conocí a personas que han tenido un impacto increíble en mi vida. «Todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo al fútbol bonito… pero también le di todo lo que tenía. Un año de mi vida, todos los días, sin excusas».