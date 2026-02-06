Festival Un Pedacito de Mundo celebra 10 años fortaleciendo la danza de Medio Oriente en México

El festival intercultural Un Pedacito de Mundo, dedicado a la danza del vientre y al folclore de Medio Oriente, celebrará en 2026 su décima edición con una programación que consolida su posición como una de las plataformas culturales más relevantes para la profesionalización de la danza árabe en México e Iberoamérica. El encuentro se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo en el Teatro María Tereza Montoya, y del 3 al 5 de marzo en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

Bajo el título “Diez años de contar historias sobre la danza de Medio Oriente en Iberoamérica”, el festival marca una década de crecimiento sostenido, articulando formación, exhibición artística y vinculación internacional. A lo largo de estos años, el proyecto ha contribuido a la construcción de redes entre maestras, bailarinas y creadoras de distintos países, fortaleciendo un ecosistema cultural con enfoque intercultural y de desarrollo social.

Desde su creación, Un Pedacito de Mundo se ha distinguido por su carácter multidisciplinario, al integrar técnicas de danza árabe, investigación cultural, música en vivo y reflexión académica. Su Gala Internacional se ha convertido en uno de los momentos centrales del programa, al reunir en un mismo escenario expresiones artísticas que conectan tradiciones del Medio Oriente con miradas contemporáneas de América Latina.

La gala de esta décima edición se realizará el 28 de febrero en el Teatro María Tereza Montoya y contará con la participación del maestro egipcio Hassan Khalil, figura histórica de la danza oriental, así como de la reconocida bailarina estadounidense Sadie Marquardt, quien participa por segundo año consecutivo y es conocida por su trabajo como coach de Shakira en la gira Las Mujeres Ya No Lloran. También formarán parte de la gala la coreógrafa mexicana Gitza Krotzsch y la bailarina brasileña Khahina, cuya propuesta integra raíces afrobrasileñas.

El cartel artístico se amplía con la participación de la bailarina e investigadora Hannan AlMuthawa, la coreógrafa mexicana Vero Vital, la promotora cultural Silvina Fredes, la productora Maryam Coach, la coreógrafa Dayna Itzel y la promotora de cultura árabe y flamenca Carmen Vargas.

La dirección general del festival está a cargo de Belem Glower, bailarina y gestora cultural con más de una década de experiencia en la creación de espacios para el arte en México, y organizadora del Crazy Nights Festival en Egipto. Su liderazgo ha sido clave para posicionar al festival como un punto de referencia regional.

Además de las funciones escénicas, el programa incluye talleres, conferencias, clases magistrales y actividades musicales. Entre ellas se encuentra la conferencia “Bellydance en el tiempo”, impartida por Hassan Khalil; el taller “La cultura de paz, sus pilares, la promoción y la aplicación desde la noviolencia”; y la presentación de Xarab, que fusiona música jarocha con sonidos de Medio Oriente.

Como parte del aniversario, el Centro Nacional de las Artes albergará actividades formativas del 3 al 5 de marzo. La jornada iniciará con clases de ritmología a cargo del músico Javier Tapiz, además de una clase especial de Golden Era impartida por Hassan Khalil y Belem Glower, y sesiones de coaching personalizado con Sadie Marquardt.

El 4 de marzo estará dedicado a la exploración técnica con Kahina Manelli, Dayna Itzel, Gitza Krotzsch y Hanan Al-Mutawa. El cierre, el 5 de marzo, incluirá flamenco árabe con Carmen Vargas y Alonso Villa, bachata árabe con Silvina Fredes, neo bellydance con Vero Vital y el taller “Habitajes” con Giroscopio. La gala final se realizará en la Plaza de las Artes, con acceso libre.

El festival cuenta con la colaboración de Mosaico de Culturas, organización dedicada a la gestión de proyectos interculturales, reforzando el impacto formativo y social de Un Pedacito de Mundo, que hoy se consolida como una plataforma de acceso, profesionalización y diálogo cultural a través de la danza.