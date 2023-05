Fazio saluda a Emile Zola (j’accuse!). Es la hora de Salvini con Pino Insigno

El papel de víctima, de purificación, de chivo expiatorio le había sido puesto en bandeja de plata, pero nada para él. calma. calma. hermoso. Especialmente al comienzo de su larga despedida, Fazio no evoca intrigas y conspiraciones ambiguas, sino incluso fantásticas y avanzadas fortunas de mercado («No somos mártires, trabajaremos en otra parte», una empresa verdaderamente radiante, multinacional y de rápido crecimiento «en otra parte» después de la fusión de Discovery y Warner). En fin, nunca creyó, como dicen en Roma. ¡Que estilo! ¡Qué confianza! buen chico. Pero nada se compara con el golpe de Estado que ocupa al final. Sabíamos que el episodio final de «Che tempo che fa» iba a ser quejumbroso y frustrante, y así fue.. Uno puede imaginar un pequeño discurso de Littizzetto con diatribas sobre «una Italia un poco diferente», libertad, disidencia, censura como si estuviéramos en Turquía, y todo ese repertorio pantagruélico que cualquiera con treinta años de antiblusconismo ha visto. Mil veces. Por otro lado, Fazio lamentablemente mantuvo su distancia. Él la permitió. Después de todo, era su fiesta. Entonces, de repente, genio. He aquí a Fazio, en Instagram, saludando a su fiel público inmortalizándose con el célebre «J’Accuse» de Emile Zola, madre de todas las peticiones e indignaciones, lema de todo martirio intelectual, precursor de todo «yo sé», Pasolini y No.