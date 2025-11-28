Emuná estrenará “Ágape en la Búsqueda de la Navidad” en el Centro Cultural de Arte Moderno

Caracas se prepara para recibir una propuesta artística que pretende redefinir el espíritu navideño desde una perspectiva contemporánea y emocional. La agrupación venezolana Emuná presentará su nuevo espectáculo, “Ágape en la Búsqueda de la Navidad”, el próximo 20 de diciembre de 2025 a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural de Arte Moderno (antiguo BOD), con una función adicional prevista para el 21 de diciembre, aún por confirmar. La puesta en escena combinará música, danza, narrativa y artes circenses en un formato diseñado para conectar con el público adulto y familiar.

Una propuesta que reimagina el espíritu navideño

En un contexto donde la Navidad suele centrarse en el consumo o en contenidos infantiles, Emuná apuesta por una versión más reflexiva del significado de estas fechas. El espectáculo busca construir una experiencia sensorial profunda apoyándose en recursos musicales y escénicos de alto impacto. Su director artístico, Bastian René, señaló que la producción “propone una travesía poética y emocional donde lo espiritual y lo contemporáneo se abrazan. Más que un concierto, ésta es una fusión magistral de música en vivo, danza contemporánea, narrativa simbólica y circo aéreo, reuniendo a más de 15 artistas en escena”.

La historia aborda la pérdida simbólica de la fuerza vital de la Navidad en un mundo dividido. Esa luz se extingue tras el arrebato del Ágape, personificado por el actor José Palacios como una representación del amor incondicional que une a la humanidad. A través de la danza, el personaje de Navidad, interpretado por Xiriana Yépez, transita un viaje emocional marcado por el esplendor inicial, la caída, la muerte metafórica y el renacer espiritual.

El director agrega: «Este proyecto nace del deseo de reunir lo fragmentado: lo humano, lo espiritual y lo artístico. Es un viaje de emoción, belleza y redescubrimiento que trasciende edades y religiones para tocar el corazón.”

Música universal con identidad venezolana

El repertorio constituye la base del espectáculo. Emuná presentará versiones originales de clásicos universales como El Tamborilero, Cantemos, Noche de Paz y Blanca Navidad, integrando sonoridades del world music, elementos orientales, texturas contemporáneas y una estética cinematográfica que define el sello de la agrupación.

Entre los arreglos destacados figura una reinterpretación del tema venezolano La Jornada (Din, din, din), transformado en una pieza que mezcla influencias de Oriente y Occidente en un formato épico. Estas adaptaciones buscan renovar el imaginario musical de la Navidad con un enfoque transdisciplinario y emocional.

Una dirección musical con experiencia internacional

La visión musical del espectáculo recae en Bastian René, compositor y productor con más de 18 años de trayectoria en la industria audiovisual. Su trabajo ha aparecido en proyectos de cadenas como Discovery Channel, NBC Telemundo, Warner Brothers, E! Entertainment, Netflix y BBC, además de colaboraciones con Univision, History Channel, Sony y Nickelodeon. El artista ha sido nominado en dos oportunidades a los Emmy Awards y obtuvo un Hollywood Music in Media Award por su participación en la serie La Querida del Centauro.

Su formación en composición y orquestación para cine en New York University (NYU) y University of California, Los Angeles (UCLA) influye en la identidad sonora del montaje, caracterizada por un enfoque narrativo y emocional que busca mantener al público inmerso en la historia.

Intérpretes que elevan la puesta en escena

El elenco vocal está conformado por tres figuras que aportan versatilidad y presencia escénica:

Paula Rubio , cantante reconocida, artista de musicales y docente del CIC, cuyo estilo marca momentos de calidez y sensibilidad.

Yvonne Petitjean , cantante, violinista y compositora emergente, ganadora de La Voz Ucabista 2022 y La Voz Magnum 2023 , quien aporta frescura interpretativa.

Sergio Farías, cantante lírico y miembro del Rock Sinfónico Simón Bolívar, responsable de los pasajes vocales más intensos y dramáticos.

Artes circenses y puesta visual de alto impacto

Uno de los elementos innovadores del espectáculo es la incorporación de artes circenses contemporáneas bajo la dirección de Marilú García, bailarina profesional, acróbata aérea y presidenta de la Federación Venezolana de Deportes Aéreos y Pole Sport. El uso de telas, trapecio y lira complementará la narrativa visual con momentos de gran carga poética.

Un escenario diseñado para la inmersión

La obra se presentará en la sala principal del Centro Cultural de Arte Moderno, reconocida por su acústica y ambiente íntimo. Las áreas externas ofrecerán una antesala festiva con luces y arte en vivo, consolidando la experiencia como un evento cultural integral.

Una propuesta que aspira a convertirse en tradición

“Ágape en la Búsqueda de la Navidad” está pensado para públicos de todas las edades y sectores: familias, instituciones y empresas que buscan experiencias artísticas auténticas y emotivas. La producción aspira a consolidarse como una nueva tradición decembrina venezolana, recordando que la esencia de la Navidad —y de la conexión humana— siempre puede renacer, incluso en los tiempos más complejos.