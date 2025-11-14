El árbol navideño más icónico de Canadá ilumina la apertura del Distillery Winter Village 2025 en Toronto

Toronto — Con una asistencia masiva que llenó las calles adoquinadas del Distillery Historic District, Toronto inauguró oficialmente la temporada navideña con el encendido del árbol de Navidad del Distillery Winter Village 2025, uno de los mercados y festivales invernales más reconocidos del mundo, presentado por L’Oréal Paris. El evento marca el inicio de una celebración que cada año atrae a un millón de visitantes nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia del 13 de noviembre, Santa Claus lideró el acto de iluminación ante miles de espectadores que se reunieron para disfrutar del ambiente festivo característico del histórico distrito peatonal.

Rik Ocvirk, Vice President, The Distillery Restaurants Corp. y Director, Experiences and Events, The Distillery Historic District, destacó la importancia de esta edición al señalar: “This year, we are celebrating our 16th season of The Distillery Winter Village, formerly known as the Toronto Christmas Market,” afirmó. “Our goal is to create moments that become memories – whether it’s a first date under the canopy lights, a family tradition by the tree, or a hot chocolate shared with friends. We hope every visitor leaves with a little more wonder and joy than when they arrived.”

La velada inaugural incluyó una presentación especial de The Tenors, el aclamado grupo vocal internacional, quienes interpretaron temas de su álbum Christmas with The Tenors. Los ingresos de la noche apoyarán a organizaciones locales como Anishnawbe Health Foundation, Soulpepper Theatre, Crow’s Theatre y The Toronto Star Santa Claus Fund.

Un árbol monumental que resalta en el paisaje navideño canadiense

El protagonista indiscutible del festival es un abeto plateado de 16,7 metros (55 pies), reconocido como el árbol de Navidad más fotografiado de Canadá. El imponente árbol luce más de 80.000 luces y 750 ornamentos de entre 15 y 50 centímetros, combinando destellos dorados, copos de nieve del Winter Village y adornos rojos que resaltan sobre sus frondosas ramas.

En su base, una plataforma circular hecha a medida alberga un escenario de 3,6 metros para espectáculos. El interior incluye viñetas ornamentales pintadas a mano y elaboradas con tecnología 3D, que recrean escenas navideñas clásicas, como un tren Bachmann Big Haulers G Scale y representaciones de fauna canadiense, entre ellas caribúes, alces y osos. Linternas inspiradas en las del propio distrito añaden un ambiente cálido y tradicional.

La elaboración total del árbol requirió más de 1.000 horas de trabajo artesanal. Una vez concluida la temporada, será donado a Habitat for Humanity GTA, que lo transformará en mantillo y madera reutilizable para apoyar la construcción de 60 viviendas programadas para 2026.

Una experiencia ampliada con más gastronomía, arte y actividades

El Distillery Winter Village estará abierto desde el 13 de noviembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, transformando los 13 acres del distrito peatonal en un mercado navideño vibrante con propuestas culinarias internacionales, artesanías y activaciones culturales.

Este año, el festival presenta 47 cabinas de venta y nueve bares temáticos al aire libre, el mayor número en su historia. Entre las nuevas experiencias del 2025 se incluyen:

L’Oréal Paris Cabin

Un espacio dedicado al espíritu de regalar, donde los visitantes pueden escribir notas personalizadas, crear tarjetas, probar productos y participar por paquetes Holiday Essentials valorados en 220 dólares.

Chef’s Lane

Una propuesta culinaria exclusiva con creaciones navideñas preparadas por chefs destacados: Bruno Feldeisen, Claudio Aprile, Nuit Regular y Eric Chong.

Experiencias inmersivas

Escenario del living room de Stranger Things 5

Pura Vida Chocolate Experience con temática tropical presentada por Visit Costa Rica

Un renovado Santa’s Village inspirado en Narnia, con animaciones creadas por estudiantes de OCAD University

Oferta gastronómica ampliada

Nuevas propuestas como Rick’s Good Eats, Santa Spuds, brochetas robata, Dubai Chocolates y un pop-up de Craig’s Cookies, junto con opciones ya tradicionales como poutine, raclette suiza, tacos japoneses, dumplings, empanadas, mini donuts y chocolates calientes especiales.

Entretenimiento en vivo

El programa incluye presentaciones del Canadian Opera Company, Mirvish Productions, Toronto Mendelssohn Choir, The McGregor Carollers y el Myriad Ensemble, además de actividades familiares como Storytime with the Elves.

Entradas, horarios y planificación de visita

Las entradas son obligatorias en horarios de mayor afluencia: viernes, sábados y domingos después de las 4:00 p.m.; jueves de diciembre luego de las 4:00 p.m.; todos los días después de las 4:00 p.m. del 15 al 31 de diciembre, así como en la víspera de Año Nuevo.

Los niños menores de nueve años entran gratuitamente. Las entradas comienzan en 15 dólares, con cuatro niveles disponibles, incluido un boleto combinado que permite asistir al nuevo espectáculo inmersivo Mythos, de Illuminiarium.