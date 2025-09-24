Datec Day Costa Rica 2025 impulsa la agenda empresarial en torno a la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad

San José. – Este martes 23 se llevó a cabo en Costa Rica el Datec Day 2025, un encuentro empresarial organizado por Datec Corp., compañía tecnológica con más de 26 años de trayectoria y presencia en seis países de la región. La actividad forma parte de una gira regional que también contempla paradas en Honduras y El Salvador, y cuyo propósito central es acelerar el crecimiento empresarial en la era de la Agentic AI, concepto que viene transformando la forma en que las organizaciones adoptan la inteligencia artificial.

El evento reunió a representantes de sectores clave de la economía centroamericana, incluyendo banca, retail, manufactura, agroindustria y gobierno. En un contexto de creciente presión por la transformación digital, las empresas participantes exploraron soluciones y prácticas en tres ámbitos estratégicos: Inteligencia Artificial Agéntica, Ciberseguridad en Acción y Sostenibilidad Tecnológica.

Tres ejes para la competitividad

Durante la jornada, expertos nacionales e internacionales destacaron cómo la IA agéntica está redefiniendo la manera en que las organizaciones gestionan procesos, datos y experiencias de cliente. Esta rama de la inteligencia artificial se caracteriza por su capacidad de operar de forma autónoma y adaptativa, ampliando las oportunidades para incrementar productividad y eficiencia operativa.

El segundo eje, la ciberseguridad, fue abordado como una prioridad ineludible en un entorno marcado por la sofisticación de las amenazas digitales. Los especialistas resaltaron la necesidad de pasar de una estrategia defensiva a una postura activa, en la que la prevención, la resiliencia y la capacidad de respuesta rápida se conviertan en pilares para salvaguardar tanto la información como la reputación corporativa.

Finalmente, la sostenibilidad tecnológica se presentó como un componente transversal para las organizaciones que buscan equilibrar innovación con responsabilidad ambiental. Desde la gestión energética de los centros de datos hasta el diseño de soluciones más eficientes, el enfoque estuvo en cómo la tecnología puede convertirse en un aliado para mitigar la huella ecológica.

Herramientas prácticas para las empresas

Uno de los valores añadidos del Datec Day Costa Rica 2025 fue el acceso de los asistentes a un assessment gratuito, diseñado para diagnosticar el estado de sus organizaciones en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad. Esta evaluación ofreció a las empresas una radiografía inicial de sus fortalezas y áreas de mejora, con miras a orientar futuras inversiones tecnológicas.

Además, el programa incluyó charlas magistrales con especialistas de SAP y Datec, quienes analizaron cómo la convergencia entre IA, ciberseguridad y sostenibilidad está marcando una nueva era de productividad, resiliencia y gobernanza digital. La interacción directa entre los ponentes y el público permitió que los líderes empresariales obtuvieran recomendaciones concretas para enfrentar los retos de un mercado cada vez más competitivo.

Un espacio de networking y visión regional

El Datec Day se distinguió también como plataforma de networking, donde ejecutivos y responsables de innovación compartieron experiencias y exploraron alianzas estratégicas. Al enmarcarse dentro de una gira regional, el encuentro refuerza la visión de Datec Corp. de articular un ecosistema centroamericano capaz de aprovechar las oportunidades que trae consigo la adopción acelerada de la inteligencia artificial.

Con más de dos décadas de experiencia, Datec Corp. ha consolidado su posición como socio tecnológico de referencia en la región, acompañando a organizaciones en sus procesos de transformación digital. En esta edición, la compañía reiteró su compromiso de seguir ofreciendo soluciones que combinen innovación, seguridad y sostenibilidad, tres factores que se perfilan como determinantes en la agenda empresarial del futuro.

Balance de la jornada

El Datec Day Costa Rica 2025 no solo se limitó a exponer tendencias, sino que ofreció a los participantes herramientas prácticas y oportunidades de diálogo directo con expertos. La iniciativa busca sentar bases sólidas para que las empresas centroamericanas puedan dar pasos firmes hacia un modelo de desarrollo competitivo, sustentable y digitalmente seguro.

En un mundo donde la IA agéntica promete revolucionar industrias completas, la ciberseguridad se consolida como un requisito esencial y la sostenibilidad tecnológica se convierte en prioridad global, eventos como este adquieren especial relevancia. Datec Corp. apuesta así por acompañar a la región en su tránsito hacia una nueva etapa de modernización y resiliencia empresarial.