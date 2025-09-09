Cority incorpora a experta en sostenibilidad para transformar datos en valor empresarial

Toronto – La compañía tecnológica Cority, especializada en software que convierte los riesgos laborales en ventajas competitivas, anunció la designación de Connie Prostko-Bell como nueva Sustainability and Resilience Principal. Con este nombramiento, la empresa busca fortalecer su estrategia de inversión en apoyo a clientes que necesitan transformar datos de sostenibilidad y gestión ambiental, de salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés) en mejoras de desempeño y creación de valor.

Un rol clave para una etapa de cambio

Prostko-Bell tendrá la responsabilidad de acompañar a los clientes en la integración de datos dispersos de EHS y sostenibilidad, con el objetivo de impulsar la excelencia operativa, la resiliencia corporativa y la generación de valor a largo plazo. Su nombramiento se enmarca en una tendencia creciente dentro del mundo corporativo: dejar atrás el enfoque exclusivo en los reportes de sostenibilidad para dar paso a una gestión más estratégica y orientada a resultados.

La ejecutiva acumula más de 25 años de experiencia en desempeño ambiental, gestión de riesgos y estrategia corporativa. Ha trabajado con empresas Fortune 500, consorcios industriales y agencias gubernamentales, integrando prácticas de sostenibilidad en operaciones y estrategias mediante el uso de datos de desempeño y herramientas digitales.

Su carrera comenzó en el ámbito de la investigación, enfocada en soluciones basadas en la naturaleza y monitoreo global de gases de efecto invernadero. Sin embargo, pronto descubrió que los datos por sí solos no eran suficientes; el verdadero impacto surgía cuando las empresas utilizaban esa información para transformar la manera en que operaban.

La visión de Prostko-Bell

En declaraciones ofrecidas tras su nombramiento, la nueva directiva subrayó la necesidad de cambiar la perspectiva actual: “Reporting should be a byproduct, not the goal. The real purpose of data is to support better decisions and stronger performance. Sustainability cannot succeed in a silo. It must be integrated across the enterprise, woven into everything from R&D to logistics. Everyone has a role to play.”

Al mismo tiempo, destacó la importancia de los datos como activo empresarial: “Data is the new collateral. It’s what proves to your stakeholders that you are resilient, competitive, and built to last.”

Para Prostko-Bell, el gran desafío es que muchos líderes de sostenibilidad todavía gastan más tiempo persiguiendo información cuestionable que generando impacto real. “Leaders should be able to spend their time on creating resilience and value, not chasing spreadsheets,” afirmó.

Su visión es la de un futuro en el que los responsables de sostenibilidad entren a las salas de juntas con información confiable y en tiempo real, en lugar de depender de reportes retrospectivos. “That’s when sustainability stops being a cost center and becomes a competitive advantage,” añadió.

Integración en el marco EHS+

En su nuevo rol, Prostko-Bell trabajará de la mano con los clientes de Cority para consolidar la sostenibilidad dentro de un marco convergente EHS+, que integra personas, procesos y datos. Este enfoque permitirá anticipar riesgos con mayor anticipación, mejorar las operaciones y demostrar avances de manera más sólida y transparente.

El director ejecutivo de Cority, Ryan Magee, coincidió en que las compañías deben superar la visión limitada de la sostenibilidad como un ejercicio de cumplimiento regulatorio: “Too many companies spend millions producing glossy sustainability reports that meet disclosure requirements but never change how the business operates. The risks that matter most remain unaddressed. Connie’s experience and leadership will help companies see that problem more clearly – and give them the path for solving it.”

Sostenibilidad como abundancia y futuro

Prostko-Bell insiste en que la sostenibilidad no debe verse como restricción, sino como un camino hacia la abundancia y la creación de valor sostenido. “Sustainability is simply managing your business so that you are creating value ten, twenty years down the road. Companies that embed sustainability into their performance will be the ones still winning in the years ahead,” explicó.

Este planteamiento refuerza la visión de que las empresas que integren la sostenibilidad en su desempeño no solo cumplirán con normativas actuales, sino que también estarán en mejor posición para garantizar competitividad y permanencia en los próximos 10 o 20 años.

Un mensaje claro al mercado

Con esta designación, Cority busca enviar un mensaje inequívoco: la sostenibilidad ya no es un simple ejercicio de cumplimiento, sino un eje estratégico para construir negocios resilientes y preparados para los desafíos del futuro.

El ingreso de Connie Prostko-Bell a la compañía marca un hito en la evolución del enfoque empresarial sobre la sostenibilidad. Su experiencia y liderazgo permitirán a Cority y a sus clientes dar el salto de los reportes retrospectivos a la creación de ventajas competitivas reales, respaldadas en datos confiables y decisiones estratégicas.