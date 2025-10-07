PT Danantara lanza proceso de precalificación para socios en proyectos de conversión de residuos en energía

JAKARTA, Indonesia, (GLOBE NEWSWIRE) — PT Danantara Investment Management (Persero) (“PT DIM”) anunció la apertura de un proceso de selección para empresas desarrolladoras que serán incluidas en la Lista de Proveedores Seleccionados / Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Este registro busca identificar socios potenciales en la gestión de residuos urbanos mediante su transformación en energía renovable basada en tecnología ambientalmente sostenible en Indonesia.

Un registro estratégico, no una licitación abierta

PT DIM aclaró que la DPT no constituye una licitación abierta ni un acuerdo vinculante, sino un listado de empresas que cumplen con los criterios establecidos en el DPT Selection Document. Este instrumento permitirá a la entidad conformar una base de proveedores verificados para futuros proyectos, fortaleciendo la eficiencia en la contratación y garantizando altos estándares técnicos y financieros.

La medida forma parte de la estrategia del gobierno indonesio para acelerar la transición energética y mejorar la gestión de residuos urbanos, un desafío creciente en las grandes ciudades del país.

Requisitos de participación

Según el comunicado, podrán participar empresas de Indonesia o de países con relaciones diplomáticas con Indonesia. No se admitirán consorcios, ya que solo se aceptarán empresas individuales en esta etapa del proceso.

La lista DPT está destinada a empresas que cuenten con:

Documentación legal completa y vigente.

Capacidad comprobada en desarrollo, operación y mantenimiento (O&M) de proyectos de conversión de residuos en energía.

Solidez financiera para ejecutar proyectos de esta magnitud.

Los detalles administrativos, técnicos y financieros se especificarán en el DPT Selection Document, el cual será compartido únicamente con las empresas que se registren oficialmente.

Procedimiento de registro

Las empresas interesadas deberán registrarse por escrito y vía correo electrónico a la dirección oficial [email protected].

La solicitud debe enviarse desde el correo corporativo oficial de la empresa participante, indicando:

El nombre de la entidad .

La identidad del representante que remite la solicitud.

El registro estará abierto hasta el final del período de presentación de los Documentos de Solicitud de Selección, según las fechas que establezca PT DIM.

En el comunicado se incluye la siguiente precisión:

“DPT Selection Document will be shared to participants who have registered. PT DIM reserves the right to evaluate the registration submitted to PT DIM.”

Con esta nota, la empresa reitera que el documento será entregado únicamente a los participantes registrados y que se reserva el derecho de evaluar y validar las solicitudes recibidas.

Impulso a la inversión sostenible

La convocatoria representa una oportunidad importante para el sector de energía limpia y economía circular, ya que Indonesia busca diversificar sus fuentes energéticas y reducir el volumen de residuos destinados a vertederos.

El desarrollo de plantas waste-to-energy (residuos a energía) combina innovación tecnológica con impacto ambiental positivo, convirtiéndose en un segmento atractivo para inversionistas y operadores industriales.

PT Danantara, al establecer un registro de empresas precalificadas, pretende garantizar procesos más ágiles y transparentes en futuras adjudicaciones, al tiempo que refuerza la confianza de los financistas al trabajar con contrapartes previamente evaluadas.

Perspectiva del mercado

La exclusión de consorcios en esta primera etapa no significa que futuras fases del proceso no permitan alianzas estratégicas. De hecho, una vez consolidado el listado DPT, podrían abrirse oportunidades de cooperación entre fabricantes de tecnología, contratistas y operadores especializados.

En palabras de analistas del sector, este tipo de mecanismos fortalece la gobernanza y la trazabilidad en proyectos de infraestructura ambiental, promoviendo un ecosistema empresarial más sólido y sostenible.

Conclusión

PT Danantara Investment Management (Persero) reafirma con esta convocatoria su compromiso con el desarrollo de tecnologías limpias y gestión responsable de residuos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad del gobierno de Indonesia.

Las empresas interesadas en ser parte de esta iniciativa deben iniciar el proceso de registro de inmediato, enviando su solicitud a [email protected], desde su correo corporativo y cumpliendo los requisitos establecidos.

De esta manera, PT DIM da un paso clave en la consolidación de un ecosistema de energía renovable en Indonesia, abriendo espacio para la cooperación internacional y la inversión en innovación ambiental.