Constellation Brands fija el precio de su nueva emisión de bonos senior por 500 millones de dólares

Rochester, Nueva York. — Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), reconocida como una de las principales compañías de bebidas alcohólicas del mundo, anunció la fijación del precio de su más reciente emisión pública de deuda. La empresa informó, a través de GlobeNewswire, que emitirá bonos senior por un valor total de 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 4,950% y vencimiento en 2035.

Según el comunicado oficial, los bonos se ofrecerán a un precio público de 99,716% del monto principal, y se tratará de obligaciones senior que tendrán el mismo rango que las demás deudas no garantizadas de la compañía. Esta emisión forma parte de la estrategia de refinanciamiento de la empresa para mantener un perfil de deuda sólido y aprovechar las condiciones favorables del mercado de capitales.

Cierre previsto y destino de los fondos

El cierre de la oferta está programado para el 17 de octubre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Constellation Brands indicó que los ingresos netos provenientes de esta emisión se utilizarán para propósitos corporativos generales, incluyendo la redención total de sus bonos senior al 4,400% con vencimiento en 2025, los cuales también ascienden a 500 millones de dólares.

Con esta operación, la empresa busca optimizar su estructura de deuda y extender los plazos de vencimiento de sus obligaciones financieras, manteniendo controlados sus costos de financiamiento. Analistas del sector consideran que esta decisión refuerza la estabilidad de su balance y su capacidad para financiar inversiones estratégicas en el mediano plazo.

Bancos administradores de la colocación

El proceso de colocación de los bonos estará a cargo de cuatro instituciones financieras de primer nivel. BofA Securities, Inc., BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC actúan como gestores conjuntos de la oferta (joint book-running managers).

Los bonos se ofrecen únicamente mediante un prospecto oficial, que incluye un suplemento con detalles sobre la emisión. Los interesados pueden solicitar copias de dichos documentos a las instituciones colocadoras a través de los siguientes contactos:

BofA Securities, Inc. — línea gratuita (800) 294-1322 o correo electrónico [email protected]

BBVA Securities Inc. — línea gratuita (800) 422-8692

J.P. Morgan Securities LLC — línea de cobro revertido (212) 834-4533

Wells Fargo Securities, LLC — línea gratuita (800) 645-3751

Alternativamente, los inversionistas pueden acceder al prospecto y su suplemento visitando el portal EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en https://www.sec.gov.

Aclaración legal de la compañía

En cumplimiento con las normas del mercado de valores estadounidense, la compañía reiteró que “This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy notes. The notes will not be offered or sold in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation, or sale would be unlawful.”

Esta declaración, de carácter obligatorio, busca subrayar que la emisión se realiza exclusivamente dentro de los marcos regulatorios establecidos y no constituye una oferta pública fuera de las jurisdicciones autorizadas.

Perfil y presencia de Constellation Brands

Con sede en Rochester, Nueva York, Constellation Brands, Inc. es una empresa líder en la industria de bebidas alcohólicas, con un portafolio diversificado que abarca marcas de renombre mundial como Corona Extra, Modelo Especial, Robert Mondavi, Kim Crawford y Casa Noble Tequila. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo STZ y mantiene operaciones en Norteamérica, Europa y América Latina, incluyendo una creciente presencia en mercados emergentes de la región.

Perspectiva del mercado y relevancia estratégica

La emisión de bonos por parte de Constellation Brands se interpreta como una medida prudente dentro del entorno económico actual, caracterizado por tasas de interés moderadas y un mercado de deuda corporativa con alta demanda. Al refinanciar sus bonos de 2025 con nuevos instrumentos a más largo plazo, la empresa busca asegurar mayor flexibilidad financiera y consolidar su estructura de capital de cara a los próximos años.

La sólida reputación de la compañía en el sector de bebidas premium y su historial de rentabilidad sostenida han permitido que los inversionistas mantengan la confianza en su desempeño financiero. Con esta operación, Constellation Brands reafirma su compromiso con una gestión financiera disciplinada, orientada al crecimiento sostenido y la creación de valor para sus accionistas.