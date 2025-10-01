Tealium es reconocida en el Modern Marketing Data Stack 2026 de Snowflake como tecnología clave para la activación de datos en tiempo real

Caracas – La empresa estadounidense Tealium anunció que fue reconocida por Snowflake, líder global en AI Data Cloud, como “One to Watch” dentro de la categoría de Activación y Entrega de Canales Propios en el informe The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketers Become Agents of Change in an AI-Driven World.

El anuncio, realizado el 30 de septiembre desde San Diego a través de GlobeNewswire, consolida la posición de Tealium como un socio estratégico de Snowflake en el ecosistema de datos y mercadeo impulsado por inteligencia artificial.

Reconocimiento en el informe de Snowflake

El Modern Marketing Data Stack Report, en su cuarta edición anual, analiza las tecnologías, soluciones y plataformas implementadas por más de 11.100 clientes de Snowflake. El estudio examina cómo la inteligencia artificial, la privacidad y la gravedad de los datos están transformando las industrias del martech y adtech a través de 13 categorías principales.

Tealium fue destacada por su conectividad bidireccional con Snowflake, que incluye la integración de Snowpipe Streaming API y Snowflake Data Source. Estas herramientas permiten a los especialistas en mercadeo transferir datos de interacción con clientes en tiempo real desde Tealium hacia la nube de Snowflake y viceversa, de manera fluida y sin fricciones.

“Tealium’s rapid growth with Snowflake has established the company as a key technology to watch in the Activation and Delivery category, delivering unified, real-time solutions that address the evolving needs of marketers,” señaló Denise Persson, Chief Marketing Officer de Snowflake. “We look forward to continuing to work with Tealium as they expand their capabilities on the Snowflake AI Data Cloud, empowering organizations to activate high-quality, privacy-compliant customer data for advanced analytics and personalized experiences.”

Historias de clientes: impacto tangible

El reconocimiento no es solo un logro de marca, sino que refleja resultados concretos obtenidos por compañías que ya implementan esta integración.

Rohrman Auto Group (Estados Unidos): Este grupo automotriz unificó datos fragmentados de clientes utilizando Tealium y Snowflake, logrando transferencias en tiempo casi real y análisis avanzados. El proyecto permitió transformar más de 2 millones de registros en datos limpios y con consentimiento, aumentando la conversión de prospectos y reforzando el cumplimiento regulatorio.

Spark New Zealand: El proveedor de servicios digitales más grande de Nueva Zelanda modernizó su estrategia de marketing, convirtiéndola en un motor de datos en tiempo real impulsado por inteligencia artificial, generando millones en ingresos adicionales.

Legal & General (Reino Unido): Esta institución financiera integró el CDP de Tealium con la AI Data Cloud de Snowflake, logrando un 54% de incremento en la conversión de llamadas a clientes potenciales.

Matthew Gray, vicepresidente senior de Alianzas Globales en Tealium, destacó la importancia de esta colaboración:

“Together, Tealium’s real-time data collection and audience orchestration combined with Snowflake’s scalable AI Data Cloud enable brands to activate privacy-first engagement across channels, without data silos slowing them down,” comentó. “With seamless data flows between our platforms, customers are accelerating ROI, increasing conversions, and building a foundation for scalable, AI-powered marketing.”

Expansión internacional y próximos pasos

Como parte de su estrategia conjunta, Tealium será patrocinador en siete eventos del Snowflake World Tour, que recorrerá ciudades clave como Toronto, Berlín, Londres, Estocolmo, Ámsterdam, Dallas y Chicago. Durante la gira se presentarán innovaciones centradas en la transformación empresarial a través de datos y tecnologías de inteligencia artificial.

El objetivo compartido es claro: ayudar a las organizaciones a desbloquear el valor total de sus datos de clientes en tiempo real, garantizando experiencias personalizadas, mejor calidad de datos y análisis basados en IA a gran escala.

Perspectiva para el mercado venezolano y latinoamericano

Aunque el informe y los casos de éxito presentados corresponden a mercados de Norteamérica, Europa y Oceanía, el impacto de esta alianza entre Tealium y Snowflake es también relevante para América Latina. Empresas en sectores como banca, telecomunicaciones, retail y servicios digitales enfrentan desafíos similares en torno a la calidad de los datos, el cumplimiento normativo y la necesidad de ofrecer experiencias personalizadas a consumidores cada vez más exigentes.

La integración de plataformas de datos con enfoque en privacidad y activación inmediata abre nuevas oportunidades para compañías venezolanas que buscan posicionarse en un entorno competitivo y digitalizado, especialmente en áreas como comercio electrónico y servicios financieros.

Conclusión

El reconocimiento de Tealium en el Modern Marketing Data Stack 2026 reafirma la tendencia global hacia soluciones de datos que priorizan la inmediatez y la privacidad. Con casos de éxito comprobados en industrias diversas, la alianza con Snowflake se perfila como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial y la orquestación de datos pueden generar valor empresarial medible.

Para mantenerse informado sobre las últimas actualizaciones de la compañía, Tealium invita a visitar su Newsroom oficial.