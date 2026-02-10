Caracas Business Summit 2026 se consolida como punto de encuentro clave para el liderazgo empresarial en Venezuela

En un momento marcado por la transformación del entorno económico venezolano y la necesidad de tomar decisiones estratégicas de largo plazo, el Caracas Business Summit 2026 se perfila como uno de los principales espacios de análisis, actualización y conexión para el sector productivo del país. La tercera edición del encuentro se llevará a cabo en febrero de 2026, en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding, con la participación prevista de más de 800 líderes empresariales, emprendedores y tomadores de decisiones.

Bajo el lema “El Futuro se Lidera Hoy”, el Summit es organizado por Eventi y surge como respuesta a un escenario donde la adaptación profesional y la visión estratégica se han convertido en factores determinantes para la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. Tras dos ediciones previas con resultados positivos, el evento apuesta por consolidarse como una plataforma de referencia para la discusión de tendencias, casos de éxito y herramientas de gestión empresarial.

La agenda del Caracas Business Summit 2026 ha sido diseñada en torno a cuatro pilares estratégicos que buscan transformar la incertidumbre del contexto actual en oportunidades concretas para las empresas. Más allá de la oferta de conocimiento, los organizadores plantean una experiencia de inmersión orientada a la toma de decisiones informadas y al fortalecimiento del liderazgo en distintos sectores de la economía.

Un panel de voces con enfoque técnico y ejecución práctica

Uno de los ejes centrales del Summit es la selección de sus ponentes, concebida para equilibrar el análisis técnico con experiencias de ejecución comprobada. El panel de 2026 estará integrado por ocho figuras reconocidas en áreas clave como economía, liderazgo, innovación, comunicación y disciplina.

En el ámbito de estrategia y economía, Asdrúbal Oliveros presentará proyecciones destinadas a ofrecer un marco de lectura del entorno actual, mientras que Andrés Simón González Silén, representante de Venemergencia, compartirá un caso de éxito vinculado a la escalabilidad en el sector servicios.

La gestión del talento humano y la comunicación estratégica también tendrán un lugar destacado en la agenda. María Alejandra Trujillo abordará los retos del liderazgo organizacional, acompañada por Miguel Sogbi, quien analizará el rol de la comunicación como activo crítico dentro de las empresas.

En materia de innovación y visión de futuro, Tony Frangie Mawad se enfocará en la adaptación de tendencias globales al contexto local, mientras que Claudia Salazar ofrecerá su perspectiva sobre la materialización de proyectos de alto impacto, a través de su conferencia titulada “Escenario de un país posible”.

El componente de disciplina y propósito estará representado por el pentacampeón mundial Antonio Díaz, quien centrará su intervención en el valor de la persistencia, seguido por la presentación del caso de impacto social “La caravana escuela”, impulsado por Daniel Souto y abordado en formato de entrevista por el comunicador Román Lozinski.

Networking estratégico y diálogo directo con los ponentes

Además del contenido académico, el Caracas Business Summit 2026 incorporará un ecosistema de networking estratégico orientado al segmento C-Level. El objetivo es facilitar conexiones de alto valor entre inversionistas, directivos y líderes empresariales, reconociendo que las relaciones son un componente esencial en la dinámica de los negocios.

Como novedad, el evento cerrará con una sesión interactiva de 45 minutos que permitirá a los asistentes formular preguntas directamente a los ponentes, promoviendo un intercambio más dinámico y práctico.

«El Caracas Business Summit es hoy el referente obligado para el liderazgo en el país. No solo traemos ideas, traemos a los arquitectos del futuro empresarial de Venezuela», señala María Gabriela Escobar, fundadora de Eventos Inteligentes.

Con esta tercera edición, el Summit reafirma su apuesta por el desarrollo nacional y por la construcción de espacios que fomenten el pensamiento estratégico, la colaboración y la visión de futuro. Las entradas están disponibles a través de Livery, Cinex y las redes sociales de Eventi, donde también se ofrece información adicional sobre el evento.