¿Qué estuvo haciendo Checo Pérez el último año? La apuesta estratégica de Almacén para Farmacias del Ahorro

Ciudad de México. — ¿Qué estuvo haciendo Checo Pérez durante el último año fuera de las pistas de la Fórmula 1? Esa pregunta funciona como eje narrativo de la primera campaña desarrollada por Almacén para Farmacias del Ahorro, una iniciativa que fue estrenada durante el medio tiempo del Super Bowl, considerado el evento mediático de mayor alcance global y transmitido en México por las dos principales cadenas de televisión abierta.

Lejos de un patrocinio tradicional, la campaña plantea una integración conceptual del piloto mexicano como símbolo de precisión, trabajo en equipo y alto rendimiento. La idea parte del valor que representa Pérez como uno de los referentes internacionales del automovilismo y lo traslada a un terreno distinto: el de la logística, el comercio digital y la experiencia del consumidor.

La narrativa revela que, mientras competía al más alto nivel del deporte motor, Checo también “estuvo trabajando” en una promesa concreta para los usuarios de Farmacias del Ahorro: la incorporación de miles y miles de nuevos productos disponibles en línea con entrega en tan solo 60 minutos. Detrás de ese planteamiento se encuentra un desafío operativo de gran escala, que involucra ingeniería logística, tecnología y coordinación humana, elementos que la creatividad de la campaña traduce en una historia clara y accesible.

“Queríamos que la inclusión de Checo en la campaña no fuera solo un rostro, sino algo orgánico, que tuviera sentido. Y creemos que lo logramos.” Chaz Torres, Director General Creativo y socio de Almacén México

A partir de esa premisa, la pieza audiovisual presenta al piloto interactuando, desde lo conceptual, con ingenieros, médicos, repartidores y desarrolladores. La imagen funciona como una metáfora del esfuerzo colectivo que requiere cumplir una promesa tan ambiciosa en términos de tiempo y alcance, equiparable —según la narrativa— a la exigencia de una escudería de Fórmula 1.

La producción estuvo a cargo de la casa realizadora Roommate y fue dirigida por el español Uri Segarra, quien viajó desde Barcelona para encabezar el proyecto. El resultado es un tratamiento visual sobrio y preciso, alineado con el tono estratégico de la campaña, en el que la velocidad no se presenta como espectáculo, sino como concepto asociado a eficiencia y confiabilidad.

“Esta primera campaña para Farmacias del Ahorro, con el protagonismo de Checo, nos permitió presentar el nuevo catálogo digital de una manera única y memorable.” Dani Onorato, socio fundador de Almacén.

El estreno durante el medio tiempo del Super Bowl no solo otorgó visibilidad masiva a la campaña, sino que posicionó la propuesta en uno de los espacios de mayor relevancia cultural y publicitaria a escala internacional. Para la agencia, se trató de una oportunidad de proyectar una colaboración mexicana en un contexto global altamente competitivo.

“El proyecto nos deja muy emocionados por los resultados finales y por la oportunidad de colaborar con una compañía mexicana de ese nivel, así como con uno de los pilotos y personajes más queridos del país.” Juanchi Torre Hütt Socio Almacén México

Desde la perspectiva de marca, la campaña también busca resignificar el mensaje histórico de Farmacias del Ahorro. El lema “Te queremos bien” adquiere una nueva lectura vinculada a la inmediatez y la capacidad de respuesta: llegar a tiempo cuando el usuario lo necesita, apoyado en una red logística robusta y un catálogo digital ampliado.

“Con esta campaña mostramos que, al igual que en la Fórmula 1, detrás de cada entrega en 60 minutos hay un equipo de expertos y una logística de precisión trabajando para cumplir nuestra promesa: Te queremos bien, y ahora, te queremos bien a tiempo con miles de nuevos productos exclusivos en línea.” Claudia Ramirez Farmacias del Ahorro

En conjunto, la iniciativa refleja una tendencia creciente en el marketing regional: el uso de figuras deportivas no solo como embajadores de marca, sino como vehículos narrativos para explicar procesos complejos de negocio. Para Farmacias del Ahorro y Almacén, la campaña marca el inicio de una nueva etapa en su estrategia digital, con la eficiencia operativa y la experiencia del cliente como ejes centrales.