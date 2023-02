«¿Berardi seguro que me quedo en Roma? Su corazonada»

conferencia de prensa de l José Mourinho En Trigoria antes del partido de mañana en el Olimpico contra el Salzburgo. Con él está el vice-capitán de Roma, Gianluca Mancini. « Estamos listos y preparados para darle la vuelta al marcador”, dice el zaguero. Más cauteloso Mo (que no quiere hablar del futuro) que dice: “Dybala, Pellegrini y Abraham están disponibles”. tres jugarán desde el principio.

20:18

Mourinho: «Mañana es la prueba decisiva para Abraham, Pellegrini y Dybala»

Mourinho agregó a Sky: «No me gusta irme a la cama sin saber quién va a jugar, pero así es aunque no me guste. Tengo que esperar hasta mañana por la mañana porque tenemos muchas dudas». Dybala, Abraham y Pellegrini tendrán un test mañana por la mañana y ya veremos», según sus sensaciones.

19:50

«Muchas cosas para inclinar el marcador»

“El campeonato es una cosa, mañana tenemos un partido de eliminatorias. Estamos listos y emocionados de darle la vuelta al marcador porque estamos en condiciones de remontar”.

19:47

Mancini sobre la afición y el Olimpico

«Si sentimos el estadio como el año pasado o este año, hay otro jugador para nosotros, el centro Olimpico se hace sentir cuando juego. Cuando juego solo pienso en el campo, si me gritan o dicen algo». a mí, lo siento, esperemos que nos ayude». tono. Pero también depende de nosotros».

19:45

Mancini: «Creo y espero que Smalling se quede»

«Aquí somos todos una familia, es un vestuario excepcional, tenemos un objetivo. Los tres jugamos juntos mucho tiempo, Kumbula también está, Llorente aportó experiencia, pero no somos los únicos que lo hemos hecho». bien en defensa. ¿El futuro de Smalling? Espero y creo que se quedará».