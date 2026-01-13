Alcaldía de Macanao fortalece alianzas estratégicas para optimizar el servicio de aseo urbano y el saneamiento ambiental

La Alcaldía de Península de Macanao activó una agenda de trabajo orientada a reforzar alianzas con el sector especializado para mejorar la recolección de residuos sólidos y fortalecer las acciones de saneamiento ambiental en el municipio, una línea de gestión que busca elevar la eficiencia operativa de los servicios públicos y consolidar condiciones más sostenibles para la población.

La iniciativa, encabezada por el alcalde bolivariano Carlos Sulbarán, se enmarca en un esfuerzo institucional por modernizar procesos, ampliar capacidades logísticas y asegurar que el servicio de aseo urbano responda con mayor precisión a la demanda local. Desde la óptica de gestión pública, el abordaje apunta a combinar planificación municipal con apoyo técnico de operadores del sector, en un contexto donde la continuidad y calidad del servicio son determinantes para la salud pública, el turismo y el desempeño económico de las comunidades.

Visita técnica a Ecológica y revisión de procesos operativos

Como parte del despliegue, el alcalde Sulbarán, acompañado de su equipo de trabajo y del presidente del Concejo Municipal de Península, Lcdo. Jesús G. Zabala, realizó una visita técnica a las instalaciones de la empresa Ecológica, con el objetivo de conocer de primera mano los mecanismos que sustentan la gestión de residuos en Nueva Esparta.

Durante el recorrido, el director ejecutivo de Ecológica, José Luis Domínguez, presentó al equipo municipal los procesos logísticos y operativos vinculados a la recolección de residuos y desechos sólidos en el estado. La jornada incluyó un análisis detallado de las etapas del servicio, así como de los componentes que influyen en su desempeño, desde la planificación de rutas hasta el manejo de los desechos, culminando en una mesa de trabajo evaluativa.

La Alcaldía busca que este tipo de encuentros permitan identificar oportunidades de mejora, establecer acuerdos técnicos y fortalecer la coordinación entre instituciones públicas y operadores con experiencia en el área. En términos de administración municipal, la revisión de procesos se interpreta como un paso clave para diseñar un sistema más predecible, medible y sostenible en el tiempo.

Alianzas para elevar la calidad de vida y mejorar la prestación del servicio

En la reunión posterior al recorrido, se evaluaron los alcances de las alianzas y proyectos que, según el gobierno local, están orientados a elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio. El enfoque, de acuerdo con la Alcaldía, se centra en un servicio de recolección que combine eficiencia operativa con participación comunitaria y visión ambiental.

En este contexto, el alcalde Carlos Sulbarán subrayó el propósito central de la agenda de trabajo y el enfoque de gestión basado en resultados. «Nuestra meta es garantizar un servicio de recolección óptimo que responda a las necesidades reales de nuestra gente. «Trabajamos de la mano con el sector especializado y el poder popular organizado para lograr un sistema de aseo urbano ejemplar», destacó el alcalde Carlos Sulbarán.

El planteamiento municipal apunta a que la optimización del servicio no se limite únicamente a la frecuencia de recolección, sino que también incorpore elementos de organización territorial, respuesta a puntos críticos, y fortalecimiento de prácticas de manejo responsable de residuos en coordinación con las comunidades.

Eficiencia, sostenibilidad y saneamiento ambiental como ejes de gestión

Entre los aspectos clave abordados durante la jornada, se mencionó la eficiencia operativa como un componente prioritario para garantizar continuidad del servicio y reducir incidencias en la recolección. De igual forma, se destacó la vinculación comunitaria como una herramienta para sostener el orden urbano, mejorar la disposición de desechos y reforzar la corresponsabilidad ciudadana.

La sostenibilidad también fue señalada como un eje transversal, con un enfoque explícito en el saneamiento ambiental como medida de preservación del ecosistema de la Península. Para un municipio con condiciones naturales sensibles, la gestión de residuos sólidos y el control de impactos ambientales se convierten en factores relevantes tanto para el bienestar de la población como para la protección del entorno.

En clave de desarrollo local, este tipo de políticas suele impactar áreas como salud pública, prevención de focos contaminantes, imagen urbana y atractivo para la actividad económica, especialmente en regiones donde el turismo y los servicios dependen de estándares mínimos de limpieza y orden.

Un plan municipal para posicionar a Macanao como referencia ambiental en Nueva Esparta

La Alcaldía indicó que esta agenda de alianzas forma parte de un plan de optimización de servicios públicos liderado por la gestión municipal. El objetivo institucional, según el balance presentado, es avanzar hacia un modelo de operación más eficiente y con mayor capacidad de respuesta.

Con estas acciones, el gobierno local reafirma su intención de transformar a Península de Macanao en un referente de gestión ambiental en el estado Nueva Esparta, impulsando acuerdos que permitan fortalecer la infraestructura operativa, mejorar la coordinación con actores técnicos y mantener una línea de trabajo sostenida en materia de aseo urbano y saneamiento ambiental.