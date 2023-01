Ahora Ranieri vs De Rossi En Vivo

más lluvioso latidos De Rossi profesor vs alumno: Cagliari Spal El partido termina con un marcador de 2-1 para los locales, que mostraron una gran ventaja. Siete puntos en tres partidos con Ranieri y un equipo invicto, algo ha cambiado. Abrazos en el partido preliminar entre el exentrenador de Roma Es centrocampista y excapitán de los Gelorossi. Un reto con un sabor especial.

De Rossi estaba muy enojado con la reserva del capitán Dickmann, y luego surgió una discusión con algunos miembros del banco de Cagliari, no con Ranieri. El técnico de la SPAL fue abucheado desde la grada.

Cuidado con Radonović que bloquea el balón. La Mantia no logra darle fuerza

20:47

El Cagliari reclama un penalti

Los locales exigen penalti por falta sobre Lapadula, que se queda en el suelo, y el árbitro permite que continúe.

20:45

+++ ¡Abre el objetivo del altar! +++

Cabezazo perfecto de Altare de falta desde la derecha, su primer gol de la temporada. La desatenta defensa de SPAL: De Rossi claramente no está contento.

20:43

Ranieri lo sostiene

Ranieri embiste a su equipo con su habitual fervor desde el banquillo, hay un gran ambiente en el campo

20:28

Abrazo a De Rossi Ranieri

El abrazo entre De Rossi y Ranieri frente a los banquillos fue precioso, y ahora empieza el reto.

20:11

De Rossi habla de Nainggolan y Ranieri

“Llevo tiempo pensando en eso, no se ha filmado, pero creo que es correcto hablar de eso a partir del lunes cuando viene a hablar con nosotros. No sé si es oficial todavía, pero yo Sé que ha estado entrenando con nosotros desde el lunes, ya veremos. ¿Cómo está? L “Lo ​​vi entrenar solo, parece estar bien, pero necesita un período para volver a hacer ejercicio. emociones? Hago este trabajo para sentirme vivo. Ver de nuevo a Ranieri y Nainggolan me produce fuertes sentimientos. Abracé al entrenador ahora, nunca lo hubiera dejado».

20:05

De Rossi y Ranieri se marcharon juntos de Roma

El 26 de mayo de 2019 es el día que los giallorossi recuerdan para despedirse de Ranieri y De Rossi, que se marcharon juntos de la Roma tras el partido ante el Parma en el Olimpico.

20:03

Rainiero habla

«Si te llamas Cagliari y estás en la Serie B, todos quieren ganarte. Tienes que estar preparado para eso, siempre serás visto como el equipo a vencer».

20:02

perfiles oficiales

Cagliari (3-5-2): Radonovic, Altari, Dossena, Capradossi, Nandez, Leela, Macombo, Corvaldis, Azzi, Luvumbo, Labadolla. Entrenador: Ranieri.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso, Macariello, Farnier, Peda, Celia, Zanellato, Pratti, Falzagna, Dieckmann, Raut, Moncini. allenAutor: De Rossi.

19:42

Las palabras de De Rossi

“Si hay alguien en el mundo que puede revivir a un equipo en dificultades, es Ranieri. Un caballero, carácter y realmente es como aparenta por fuera. Un señor, eso sí, que tiene rasgos en el vestuario y no le importa decirle a un jugador que se está portando mal o… sacar a De Rossi en el descanso de un derbi». Palabras y recuerdos de De Rossi hacia su exprofesor y entrenador en la conferencia de la víspera del partido.

19:41

las palabras de ranieri

“Un jugador importante y estoy seguro de que se convertirá en un entrenador importante”. Las palabras de Ranieri hacia su ex alumno De Rossi

19:29

Nainggolan en Spal, se acabó

Rossi tendrá en su plantilla a su antiguo compañero y amigo de la Roma, Rasia Nainggolan. Tacopina, de hecho, anunció que el trato del centrocampista estaba cerrado. Se espera que los ninjas lleguen a Ferrara para visitas médicas (Lee mas)

19:28

Cagliari en el estadio

Ahora que Cagliari llegó al campo, Claudio Ranieri estaba tranquilo y sonriente.

Estadio Unipol Domus de Cagliari