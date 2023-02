Ahora China apoya a Rusia. «Último intento» de disuadir a Xi y sospechas sobre Crimea-Corriere.it

Sin embargo, la respuesta fue decepcionante: Wang Yi en realidad no tomó en consideración las solicitudes de Blinkin.. Luego se dirigió a Moscú para adelantarse al contenido del «plan de paz» que Xi Jinping debería lanzar públicamente mañana, 24 de febrero, en el aniversario de la agresión de Putin.

En este punto, la Casa Blanca ya no estaba en duda: Beijing se posicionó en la Plaza de Moscú; Su “iniciativa de paz” no es más que una maniobra salvadora, una tapadera política a favor de Putin. Entonces no habría mediación, no solo porque Blinkin, sino también Volodymyr Zelensky, buscaron comunicarse con Wang Yi. El intento fracasó.