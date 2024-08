El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en respuesta a una pregunta sobre el arresto del propietario de Telegram, Pavel Durov, en Francia, anunció que “las relaciones entre Moscú y París están en sus niveles más bajos, también debido a la posición de París en cuestiones de libertad de expresión”. La libertad de difusión de información y, en general, las cuestiones del respeto a la profesión de periodista mucho antes de los acontecimientos actuales”. Así lo informó la agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti.

El presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, acusó a Estados Unidos de estar detrás del arresto del propietario de Telegram, Pavel Durov, en Francia. Así lo informó Interfax. El jefe de la rama baja del Parlamento ruso afirmó: “De hecho, Washington está detrás del arresto de Durov en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses, es importante que Biden controle Telegram”, sin aportar pruebas que respalden sus palabras. .

El jefe de la Inteligencia Exterior rusa, Sergei Naryshkin, dijo que no espera que Pavel Durov, fundador y jefe de la aplicación Telegram, acepte proporcionar información sensible para Moscú a los países occidentales después de su arresto en París. «Espero que eso no suceda», dijo Naryshkin en respuesta a una pregunta sobre este tema. Así lo informó TASS.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, dijo que si no había pruebas «serias» del arresto del propietario de Telegram, Pavel Durov en Francia, sería una «cuestión política». TASS informó esto. “Las acusaciones son realmente muy graves y requieren pruebas igualmente serias; de lo contrario, se trataría de un intento directo de limitar la libertad de comunicación, e incluso se podría decir de una intimidación directa del director de una gran empresa. Esto significa que será exactamente una cuestión política. Caso que Macron negó ayer en «Esta historia».

