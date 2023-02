Venezuela: Las primarias opositoras para la elección presidencial de 2024 se realizarán el 22 de octubre

Tendrán lugar el 22 de octubre. primarias Lo que obligará a la oposición venezolana a elegir candidato para las elecciones presidenciales 2024. hazlo saber Jesús María House, presidente del Comité Nacional de Primarias (Cndp), representa a los principales partidos del frente antigubernamental. «Con esta proclamación, estamos dejando las primarias completamente en manos del pueblo. Todos los venezolanos que quieran vivir una vida mejor, que quieran vivir en democracia, deben cumplir en la medida de lo posible», dijo Casale. a una audiencia que incluía, además de representantes, por la sociedad civil y los principales partidos políticos, también los representantes diplomáticos de Italia, Japón, Chile, Francia, España, Suiza, Alemania, Portugal, Perú, Holanda, Polonia y la Unión Europea Unión La declaración, que llega tres meses después de la toma de posesión de la Comisión, no resuelve muchas de las dudas normativas que se han planteado a lo largo de las semanas.

El tema principal es lo que concierne a la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo oficial responsable de regular la votación en el país: algunos candidatos potenciales ven el asesoramiento técnico como una presencia onerosa para el gobierno en el proceso. Esta será competencia exclusiva de los disidentes. Por el momento, la comisión ha pedido a la Cne que apruebe el uso de los colegios electorales utilizados en la elección presidencial. También se requiere que el Cne haga que el sistema esté disponible automáticamente, pero sin el uso de un mecanismo biométrico de reconocimiento de huellas dactilares, para evitar posibles repercusiones en el secreto del voto. El temor es que, en ausencia de un acuerdo con el NEC, todo el proceso, que inevitablemente se confía a medios técnicos menos eficientes, podría ser menos efectivo.

Entonces está el tema de larga data de las voces de los venezolanos en el exterior, un grupo potencialmente muy importante dados los millones de inmigrantes que han salido del país precisamente por la crisis política y social. Oficialmente, la comisión actualmente no tiene los fondos para organizar la votación transfronteriza, incluso sin recurrir a equipos técnicos sofisticados. También será cuestión de entender a qué mundo de votantes comprometerse: elegir parece ser entre los que figuran en el padrón oficial de electores en el exterior, unos 107.000 venezolanos de un total estimado de más de 4,3 millones. La primera alternativa, siempre que existan razones económicas, es otorgar el derecho al voto solo a los venezolanos que se encuentran en las ciudades donde se distribuye la mayor parte de los inmigrantes. Finalmente, uno puede imaginar incluir a todos los venezolanos en el exterior, lo que requeriría un proceso complejo de controles y controles antes, durante y después de la votación.

Sin embargo, formalizar la vía de las primarias no será suficiente por sí solo para organizar el debate en el frente antigubernamental. En primer lugar, porque todavía no está claro cuál de las potencias aceptará participar en el conflicto. Por el momento no hay nada oficial, pero los principales partidos -Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (Pj), Un Nuevo Tiempo (Unt) y Acción Democracia (Ad)- deberían estar en el juego. Se trata del grupo denominado «G4» del que la vicepresidenta parecía excluida por la pérdida del control político de su líder, Juan Guaidó. A ellos hay que sumar fuerzas de diverso calibre, entre las que destacan «La Cosa R» o «Incuentro Ciudadano», hasta fuerzas de minorías como la «Bandera Roja». Es razonable creer que la apertura de las primarias de aquí a octubre obligará a la formación de coaliciones.

Incluso de los posibles candidatos, no se sabe nada con certeza. CondujoHasta el momento, la cara «internacional» de la oposición no ha formalizado su candidatura. La experiencia acumulada a lo largo de los años indica la posibilidad de una contienda, pero sobre ella podrían pesar los desencuentros que se centraron en el fracaso de una estrategia destinada a derrocar a Maduro. Un nombre debe provenir de entre tres posibles candidatos a Pj: El Experto Juan Pablo GuanibaY carlos ocariz Sobre todo, fue Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial, en la interpretación de una línea de mayor participación en el juego político, incluso en presencia del gobierno chavista.

Luego está el nombre del luchador. María Corina Machado, quizás el más terco hacia Maduro. A lo largo de los años, no ha tenido miedo de pedir a la comunidad internacional incluso presión militar para socavar el poder local. Sin embargo, el líder del Partido de Vente Venezuela (Vv) Machado tiene serias dudas sobre la credibilidad de las autoridades electorales (CNE), que podrían estar involucradas en el proceso. También es imperativo pensar en Delsa Solorzano, una de las exponentes del encuentro ciudadano, y entre quienes, al menos públicamente, predican con fuerza la unidad para vencerlos. Maduro. ¿Excepto por el regreso de dos excandidatos presidenciales más, Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo) y Henry Falcone? (Futuro), quedan muchas sorpresas potenciales.

allá nesmer evansquien alguna vez fue un partidario acérrimo del expresidente Hugo Chavez, hoy en el otro lado y listo para postularse para presidente. Durante mucho tiempo dijo que no participaría en las primarias, criticando el lento ritmo de preparación, y ahora será llamado a tomar una decisión. Finalmente, hay dos nombres muy respetados como posibles candidatos aunque nunca se menciona que les gustaría participar: el empresario Lorenzo Mendoza, propietario de Polar, una de las empresas de alimentación más exitosas, con ventas también en Europa, y Benjamín Rausseo, otro empresario, más conocido por su actuación cómica.

