ZRG impulsa su presencia en América Latina con expansión en México y Perú

Caracas – La firma internacional de asesoría de talento ZRG anunció un paso estratégico clave en su plan de crecimiento regional con la expansión de sus operaciones en América Latina, fortaleciendo su base en México y lanzando oficialmente sus actividades en Perú. El movimiento se suma al liderazgo consolidado que la compañía mantiene en Brasil desde hace casi una década y responde a la creciente demanda de soluciones de talento integrales en un mercado altamente competitivo.

Un movimiento estratégico para la región

ZRG, reconocida como la firma de asesoría de talento de servicio completo de más rápido crecimiento en el mundo, busca capitalizar el dinamismo latinoamericano mediante la incorporación de nuevos equipos y mandatos en países estratégicos. El anuncio, realizado desde Rochelle Park (Nueva Jersey), Ciudad de México y Lima, confirma la apuesta de la compañía por ampliar su huella en mercados en evolución y con altas perspectivas de crecimiento.

Al frente de esta nueva etapa estarán tres referentes de la industria: Eduardo Taylor y Gerardo Reynoso en México, y Álvaro Collas en Perú. Con ellos, ZRG conforma un bloque regional sólido que combina experiencia en búsqueda de ejecutivos, gestión de talento y conocimiento profundo de los entornos culturales locales. Además, el equipo regional ya trabaja en mandatos activos en América Central y la región andina, reforzando la visión de una operación integrada.

“Nuestros clientes navegan en mercados complejos y de rápida evolución, y necesitan socios que puedan seguir el ritmo”, señaló Nate Frank, presidente de búsqueda de ejecutivos en ZRG. “Con una sólida posición de liderazgo ya en Brasil, nuestra expansión de México y en Perú mejora nuestra capacidad para ofrecer las soluciones de talento adecuadas en toda la región, dondequiera que nuestros clientes las necesiten”.

Líderes con experiencia probada

La expansión está acompañada de la incorporación de profesionales con trayectorias destacadas en múltiples sectores. Según la firma, esta diversidad de experiencias no solo eleva la capacidad de respuesta de ZRG, sino que también asegura un entendimiento más profundo de los matices culturales y de negocio de cada país.

En Perú, Álvaro Collas asesorará a juntas directivas y equipos ejecutivos en la alineación del liderazgo con la estrategia empresarial, sumando más de dos décadas de experiencia en consultoría, finanzas, minería, tecnología y emprendimiento.

En México, Gerardo Reynoso se posiciona como un socio clave en búsqueda de ejecutivos, reconocido por liderar nombramientos de altos directivos y de la alta gerencia (C-suite) en sectores como consumo, minorista y ciencias biológicas, entre otros.

A su lado, Eduardo Taylor aporta tres décadas de trayectoria en búsqueda de ejecutivos, con especialización en productos industriales, consumo y empresas familiares. Su experiencia incluye además la colaboración con corporaciones multinacionales y conglomerados mexicanos, un activo clave para las operaciones en ese país.

Crecimiento con base tecnológica

La firma indicó que con esta expansión se suman 12 nuevos integrantes al equipo latinoamericano, fortaleciendo una red de profesionales especializados en ofrecer perspectivas de mercado y soluciones habilitadas por tecnología. ZRG se apoya en herramientas basadas en datos, metodologías avanzadas y un enfoque de servicio personalizado a gran escala, lo que la ha convertido en un referente global en el sector.

“Este es un momento emocionante para todo nuestro equipo latinoamericano”, afirmó Denys Monteiro, director ejecutivo de ZRG Brasil. “Al dar la bienvenida a nuevos colegas en México y Perú, estamos generando impulso en toda la región, profundizando las bases que hemos estado sentando desde 2016 y ampliando nuestra capacidad de asociarnos con los clientes de manera aún más sólida”.

Un sector en transformación

La consultoría de talento en América Latina enfrenta actualmente un punto de inflexión. Cada vez más empresas buscan combinar el respaldo de una plataforma global con soluciones digitales patentadas y, al mismo tiempo, un trato cercano propio de las firmas boutique. ZRG asegura que su modelo de negocio responde precisamente a estas demandas, al ofrecer procesos más rápidos, transparentes y adaptados a las formas en que compiten hoy las compañías.

La expansión hacia México y Perú, sumada al liderazgo consolidado en Brasil, coloca a la firma en una posición privilegiada para capitalizar las oportunidades que surgen en la región. En un entorno empresarial donde la gestión del talento se convierte en ventaja competitiva, ZRG busca consolidar su reputación como socio estratégico para las organizaciones que enfrentan mercados en constante evolución.