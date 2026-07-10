Rakuten TV refuerza su catálogo de verano con el estreno de “El diablo viste de Prada 2” y “Avatar: Fuego y Ceniza”

Barcelona.– Rakuten TV ha presentado su programación de julio con una amplia selección de estrenos que busca fortalecer su propuesta de entretenimiento durante la temporada de verano. La plataforma incorpora importantes producciones cinematográficas, documentales deportivos, películas de acción y nuevos canales FAST, ampliando así las opciones disponibles para sus usuarios en las distintas modalidades de consumo.

Entre las principales novedades del mes destacan dos de los títulos más esperados del año, que estarán disponibles a través del servicio TVOD (Transactional Video on Demand), modalidad que permite alquilar o comprar contenidos de forma individual.

Uno de los lanzamientos más relevantes es Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga de ciencia ficción creada por James Cameron. La nueva producción regresa al universo de Pandora para continuar desarrollando una de las franquicias cinematográficas más exitosas de las últimas décadas. La película representa una de las grandes apuestas de la industria del entretenimiento para este año y se suma al catálogo de la plataforma como uno de sus estrenos más destacados.

Junto a ella llega El diablo viste de Prada 2, secuela de la popular comedia protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. La nueva entrega recupera el universo de la moda y los personajes que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo desde el estreno de la película original hace casi veinte años. La producción genera una gran expectativa entre los seguidores de la historia y las nuevas audiencias interesadas en el género.

Documentales deportivos y cine gratuito fortalecen la oferta AVOD

La expansión del catálogo de Rakuten TV también incluye importantes incorporaciones dentro de la modalidad AVOD (Advertising Video on Demand), que permite acceder gratuitamente a los contenidos mediante publicidad.

Aprovechando el interés global por el fútbol, la plataforma incorpora Los secretos de La Roja, una producción que ofrece una mirada exclusiva a la selección española y a algunos de los momentos más relevantes de su historia reciente. El documental busca acercar a los aficionados a los episodios que marcaron el desarrollo de uno de los equipos más reconocidos del fútbol internacional.

Asimismo, el servicio suma Diego Maradona, el reconocido documental centrado en la vida y trayectoria de una de las figuras más emblemáticas del deporte mundial. La producción repasa diferentes etapas de la carrera del exfutbolista argentino, considerado por muchos como uno de los mayores íconos de la historia del fútbol.

La oferta gratuita también se amplía con una variada selección de películas que abarcan distintos géneros. Entre los nuevos títulos disponibles figuran El espía de al lado, Pompeya, La casa de los espíritus, Trumbo: La lista negra de Hollywood, Al borde del abismo, Espías desde el cielo, Sin escape y Redemption Day.

Con estas incorporaciones, Rakuten TV refuerza su catálogo con propuestas de acción, suspense, drama histórico y producciones inspiradas en hechos reales, ofreciendo una mayor diversidad de opciones para los espectadores.

Nuevos canales FAST amplían las opciones de entretenimiento familiar

La compañía también continúa fortaleciendo su oferta de canales FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), un segmento que ha ganado protagonismo dentro del mercado del streaming gracias a la programación gratuita financiada por publicidad.

Entre las novedades destaca el lanzamiento de un canal dedicado exclusivamente a Pingu, el popular personaje animado que ha acompañado a varias generaciones de espectadores. El canal ofrecerá la serie completa en emisión continua, manteniendo el formato sin diálogos que ha caracterizado a la producción y que ha contribuido a su éxito internacional.

La segunda incorporación es Los asesinatos de Midsomer, canal centrado en la conocida serie británica de misterio y crimen. Los usuarios podrán disfrutar de manera continua de los casos e investigaciones que se desarrollan en los aparentemente tranquilos pueblos del condado de Midsomer, escenario principal de una de las producciones más reconocidas del género.

Con esta nueva programación, Rakuten TV busca consolidar su oferta de entretenimiento para el verano mediante una combinación de grandes estrenos cinematográficos, documentales deportivos, cine gratuito y canales especializados, reforzando así su posición dentro del competitivo mercado de las plataformas de streaming.