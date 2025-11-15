Venezuela busca mantener su nivel en el tiro con arco rumbo a Ayacucho–Lima 2025

Caracas — Con una selección que combina amplia trayectoria deportiva y talento emergente, Venezuela se alista para competir en el tiro con arco de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. La competencia se desarrollará del 23 al 27 de noviembre en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, donde diez atletas nacionales buscarán consolidar el avance alcanzado en ciclos previos y sostener el nivel bolivariano logrado en ediciones recientes.

Antecedentes competitivos y resultados previos

Durante los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, Venezuela cerró con un desempeño destacado al ubicarse en el segundo lugar del medallero de tiro con arco, solo superado por Colombia. En aquella edición, el país alcanzó resultados sobresalientes en varias modalidades. En el arco recurvo por equipos mixtos, la dupla conformada por Luis Vivas y Mayra Méndez obtuvo la medalla de oro. La actuación victoriosa continuó con el equipo masculino de recurvo, donde Vivas, Ricardo Vásquez y Víctor Palacio se adjudicaron otra presea dorada. Además, Ana Mendoza aseguró dos medallas de bronce: una en arco compuesto individual y otra por equipos, junto a Luzmary Guédez y Olga Bosch.

Ese precedente establece una vara competitiva exigente para la delegación nacional que viaja ahora a Perú. La continuidad de varios atletas clave será un elemento determinante para intentar replicar o incluso superar el desempeño logrado en Colombia.

Selección entre experiencia y nuevos talentos

El cuerpo técnico confirmó que Vivas, Vásquez, Mendoza y Guédez volverán a representar al país en la justa bolivariana. A ellos se suma el retorno de Eduardo González a la selección nacional y la incorporación de Daniela Chacón en la modalidad de arco recurvo. Por su parte, el recambio generacional estará representado por los jóvenes arqueros Faviana Biaggiotti, Sebastián Ávila, Heber Pacheco y Diego Camacho, quienes han comenzado a ganar visibilidad en competencias regionales y clasificatorios.

Vanessa Chacón, directora técnica de la Federación Venezolana de Tiro con Arco, destacó la preparación estratégica que ha orientado a la delegación durante el ciclo previo al evento.

“Hemos estado entrenando para cualquier tipo de eventualidad, sea climática, o en lo referente a los contrincantes. Aunque ya los conocemos, no tuvimos ese roce constante con ellos”, afirmó.

La entrenadora también subrayó el valor de enlazar generaciones dentro del equipo. “Tenemos atletas que ya tienen más de 20 años disparando, pero también tenemos atletas noveles en ciclos olímpicos, pero sin embargo, esos atletas nuevos han tenido bastantes competencias este año como los clasificatorios y la competencia de los II los Juegos Panamericanos Junior. Este año tuvieron roce con atletas élite en categorías abiertas. Eso va a hacer un buen equilibrio.

La maestría de los adultos va a ayudar a la calma de los atletas juveniles. Estamos principalmente buscando el trabajo en equipo”, explicó.

Un panorama competitivo desafiante

De cara a la contienda regional, Chacón también evaluó el nivel de los rivales que encontrará Venezuela en Ayacucho–Lima 2025. La entrenadora señaló que la competencia será exigente, especialmente ante selecciones que han mostrado un progreso sostenido en los últimos ciclos.

“Nuestro contrincante es Colombia en todas las modalidades. Guatemala viene en un ciclo olímpico duro con un entrenador nuevo, de México y han subido de nivel. El Salvador, Perú y Ecuador tiene atletas determinados de nivel importante”, detalló.

Este escenario obliga a la delegación venezolana a mantener un enfoque técnico y mental sólido, elemento que el cuerpo técnico considera vital para afrontar una competencia regional donde el margen de error es mínimo.

Perspectiva para los Juegos Bolivarianos

La presencia de Venezuela en Ayacucho–Lima 2025 no solo representa una oportunidad para sumar resultados deportivos, sino también un espacio para reafirmar el trabajo estructural que la federación ha sostenido en los últimos años. La participación en este tipo de eventos contribuye a la formación de atletas de alto rendimiento y a la consolidación del país como un actor relevante en el tiro con arco dentro de la región andina.

Con un equipo que une experiencia, renovación y un enfoque técnico definido, Venezuela encara la cita bolivariana con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la disciplina. El desempeño en Perú será un termómetro clave para medir la evolución del deporte y la fortaleza competitiva nacional en el ciclo olímpico vigente.