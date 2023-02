Todavía sin dientes, el dentista debe pagar: la difícil situación de una mujer rotaleana – Crónica

carpa. después de la cirugía dentalnecesario para una correcta masticación y no solo para mejorar la estética, También estaba luchando para tragar. que eso Gólgota El que sufrió una mujer de 60 años duró años rotaliano Atraídos por las ventajas que se muestran en un anuncio, recurren con confianza a un consultorio médico ubicado no solo en Trentino, sino también en otras partes de Italia.

Además del dolor de los procedimientos dentales y la infección subsiguiente, la mujer también sufría de Problemas de pareja Dificultad para masticar, acumulación de comida y saliva, mala digestión y necesidad de una cuidadosa higiene bucal diaria para evitar más infecciones de las encías.

«Le daba vergüenza salir a cenar con amigos». vio a un amigo suyo. El cuadro clínico se vio comprometido al punto de requerir hospitalización en planta Maxilofacial en Santa Chiara. el daño biológico El asesor técnico estimó un 25% por 40 días y un 50% por 25 días con daño biológico permanente equivalente a un 6% por sinusitis crónica, pérdida ósea y debilidad de órganos masticatorios.

acompañado de un abogado zino perinelli, la mujer presentó un recurso en relación con los procedimientos dentales a los que se sometió desde noviembre de 2014 hasta octubre de 2017 en la misma clínica. el juez Massimo Morandini Conócelos 11.000 euros por daños morales y 8.500 euros por daños materiales.

Ella estaba Condenado a copagar la clínica y el dentista Quién atendió al paciente. En esta demanda de responsabilidad médica, el practicante también tendrá que cubrir los costos judiciales incurridos por la mujer y los demandados (consultorio dental y seguro). Por 7.800€, 6.000€ y 4.500€.

Falta la cantidad solicitada por la mujer, que equivale a unos 50 mil euros 25 mil euros Necesario para futuras intervenciones para restaurar la masticación. El abogado Perinelli apeló esta cantidad, que no estaba presente en los motivos de la sentencia.

En el informe presentado al juez, la CTC destacó la «falta de experiencia en la planificación del caso» por parte de los especialistas que atendieron al cliente, así como la «negligencia en las etapas de diagnóstico, operación y control».

«se va con pérdidas, – añadió el asesor técnico, – Tratamiento superficial y tardío de las complicaciones». Hubo una discusión sobre la prótesis temporal, que el dentista aconsejó no usar para no agravar la situación y que, según el especialista, el paciente habría usado de todos modos para no parecer desdentada, pero los testigos escucharon En la audiencia dijo algo más: la mujer no podía calzarlo y parecía permanente Desdentado, por lo que no es cierto que no hubiera seguido las instrucciones.

También según la ctu, hubo un «claro vínculo causal entre las acciones del operador omitido (médico, ed.) y las consecuencias clínicas que manifiesta». Como se indica en el “contrato de cooperación profesional” celebrado entre la empresa de la clínica dental y el dentista, “el médico es el único responsable de su trabajo hacia el paciente de la instalación que se le ha confiado”.

Por lo tanto, se condenó al profesional a cubrir los gastos del juicio (unos 18.000 euros en total) y, en colaboración con el consultorio dental, a pagar al paciente unos 20.000 euros en concepto de daños económicos y morales.