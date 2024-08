Mira el increíble vídeo del aterrizaje del transbordador espacial Discovery

El Transbordador Espacial fue una de las naves utilizadas desde 1981 hasta 2011, año de su último lanzamiento: revive el aterrizaje

El transbordador espacial fue uno maquina increibleQue dieron mucho, incluso con costos (humanos y materiales) superiores a los esperados. sin eso lanzadera No se puede construir ahí Estación Espacial Internacional ISSO arreglar un telescopio increíble Hubblejunto con docenas de otras tareas únicas en la vida. El transbordador fue posteriormente retirado. 30 años Del serviciola flota ya es vieja y ya no se pueden garantizar márgenes mínimos de seguridad en el momento del lanzamiento. Los costos ahora son insosteniblesy NASA Ya no tiene los fondos necesarios. Debido a los costes, también se cancelaron proyectos futuros y la NASA se vio obligada a dar un paso atrás, volver a plataformas de lanzamiento no reutilizables y abrir las puertas al personal. Revivamos el extraordinario aterrizaje del Discovery:

Todo el poder del transbordador.

Después de que los misiles fueron disparados y separados, comenzó una carrera. lanzadera ¡Y siguió con 37.000.000 de caballos de fuerza! Este poder fue posible gracias a Tres motores principales funcionan con una mezcla de oxígeno e hidrógeno líquido contenida en el gran tanque central. Las dimensiones de este último eran impresionantes: prácticamente un cilindro. Su longitud es de 47 metros y su peso es de 476 toneladas. capaz de llevar 2 millones de litros de combustible. Una vez que alcanzó una altitud de 103 kilómetros, se separó del transbordador y regresó a la Tierra, quemándose en la atmósfera. Como puedes imaginar, el desgaste del transbordador fue horrible: Durante el despegue consumió unos 3.000 litros de combustible por segundo.

