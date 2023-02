Señales del espacio, porque podrían ser peligrosas esta vez.

Los astrónomos han recopilado 8 posibles «firmas tecnológicas» de origen inteligente: señales espaciales que podrían representar el primer indicio de vida inteligente fuera de la nuestra. Y aunque todavía no sabemos con certeza qué podrían significar estas señales, incluso la simple detección de estas señales es un gran paso adelante en la búsqueda de vida extraterrestre.Antes de darte tres razones por las que este es el «buen momento», Les daré un pequeño resumen para aquellos que no lo han hecho. Siguen la historia.

Que pasó exactamente

Dirigido por un equipo de expertos de la Universidad de Toronto Pedro Ma Utilice un algoritmo de inteligencia artificial (IA) desarrollado con astrónomos del Instituto SETI, el Instituto Breakthrough Listen e instituciones de investigación científica de todo el mundo para examinar 820 estrellas en una región que no creen que pueda tener actividad potencial.

Quedaron asombrados por lo que encontraron. El algoritmo fue «entrenado» para distinguir entre el ruido causado por humanos y señales potencialmente «inteligentes», y detectó 8 señales muy interesantes de entre 30 y 90 años luz de distancia.

Telescopio de Green Bank, Virginia

Señales de vida en el espacio: este podría ser el momento

La pregunta siempre es: «¿Estamos solos en el universo?». Para una persona clara y lógica lo es. Sin embargo, para muchos investigadores, es tan pesado como una roca que, afortunadamente, exige sabiduría y sentido común. Con toda precaución, hay al menos tres razones por las que estas señales (presentadas en un estudio en Nature Astronomy, lo enlazare aqui) de candidatos serios.

antes: Se trata de signosBanda estrechaY las de origen natural generan señales de amplio espectro. segundo: Las señales tienen una «pendiente», que es una indicación de que su origen se está acelerando en relación con nuestras antenas. Esto hace que sea poco probable que pueda haber venido de nuestro propio planeta, posiblemente como interferencia de nuestra propia maquinaria. tercero: Las señales solo aparecieron en las observaciones en la fuente ON y no en la fuente OFF, que es otro factor que descarta cualquier interferencia de radio humana, que en cambio ocurre en ambos tipos de observaciones.

Además de estas ocho señales, esperando entenderse más, hay otra señal que definitivamente viene de nuestro planeta: es la que habla de búsqueda y aprendizaje automático. Este trabajo demuestra el poder de las nuevas tecnologías también en el campo de la astronomía: nos permitirán procesar más datos. Y un día tal vez ya no habrá más dudas.