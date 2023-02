Fórmula 1 – Hamilton en una encrucijada: ¿renovación o adiós en 2023?

allá temporada 2023 de F1 Ahora tenemos que hacerlo. Tras las actuaciones oficiales de las distintas plazas individuales, mañana comenzarán las tres jornadas de pruebas los dos mares En cuanto a las pruebas pretemporada Con lo cual se podrá obtener una valoración inicial de cuáles son los valores en el dominio de cara a la etapa de apertura. Entre las grandes expectativas del nuevo lujo hay sin duda Luis hamilton.





campeón del pluralismo mercedes 2022 vio crecimiento ya que, después de un comienzo lleno de problemas críticos como un abuela él se sentó Imolafue autor de grandes actuaciones y muchos podios, y estuvo cerca de ganar la etapa A Zandvoort y publicidad austin. Sin embargo, el año 2023 marcará una encrucijada para una estrella Stevenage Considere el contrato que expira al final del año.



Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) durante un día de fotos en Silverstone con el W14

Hamilton: el desconocido W14

El primer factor se relaciona con la competitividad. W14 E rendimiento. El nuevo monoplaza Mercedes-AMG F1 Tendría que ser un paso adelante desde el punto de vista del rendimiento para volver a estar en la cima de la clasificación de manera consistente. Un elemento necesario para buscar títulos mundiales, tanto de pilotos como de constructores. Habría que al menos igualar rendimiento ferrari Residencia en Toro rojolos mejores splits biplaza de 2022 que, desde un punto de vista técnico, marcan la pauta en cuanto a ciertas filosofías aerodinámicas.





No será fácil, allí mercedes Confía en comprender la adversidad que le sobrevino W13 E rendimiento. No fue una idea de diseño.cero pontonespara poner un freno de mano en el automóvil alemán durante la temporada pasada, pero una combinación de factores no promovió el concepto aerodinámico exagerado e innovador: marsopas Sobre todo, que requirió la introducción de diferentes fondos durante la temporada, SaltarY abajo y notable resistencia aerodinámica al movimiento hacia adelante.



Hamilton: Desafío con Russell

El segundo factor está relacionado con su compañero george russell. El británico, nacido en 1998, obtuvo un B.A. brackley El año pasado, después de pasar los primeros tres años en F1 En el williams. Tres temporadas de puro aprendizaje tras éxitos en F3 en 2017 y más allá F2 En 2018, donde ya se ha puesto de manifiesto el potencial de una futura estrella F1.





Lewis Hamilton y George Russell (Mercedes-AMG) – Temporada 2022

El año pasado, el inglés se encontró por primera vez en un equipo senior, además, con un compañero que es uno de los corredores más fuertes de la historia de F1. El balance total vio al estudiante vencer al maestro en términos de puntos totales ganados. También el único primer lugar La única victoria de mercedes En 2022, de nuevo, fueron precisamente por russell. Sin embargo, se debe enfatizar que hamilton, en algunas circunstancias, fue aún más desafortunado. Ver tiempo Auto seguro a melbourne Y Zandvoort.



la noticia era solo esa Jorge fue capaz de ganar Luis, que sin duda es un resultado que sorprendió a muchos entusiastas y conocedores. El siete veces campeón mundial está llamado a vencer a su compañero de equipo más joven durante todo el año para ser el mentor número uno, especialmente si es W14 Debe ser el auto del título. Pero no solo eso, volver a perder la confrontación interna significaba bajar el estatus de uno a favor de una estrella en ascenso. Un escenario que generaría dudas sobre el futuro del siete veces campeón del mundo.

La última oración del párrafo anterior está estrechamente relacionada con cualquier negociación de renovación de contrato, que se discutirá con Toto. Lobo. Ser hamilton Debería clasificarse detrás russellLos términos contractuales pueden cambiar negativamente, tanto en el frente económico como en relación con la situación dentro del equipo. A esas alturas, el técnico austriaco podría apostar por todo russell. con hamilton Normalizando a la idea de despedirse de circo.





Por ahora, este último escenario es poco probable, pero el torneo que comienza la próxima semana podría presentar un sesgo en cuanto a la dinámica que ahora parece tan clara. Veremos.

autor: denise ceraci – @empleado





imagen: Mercedes-AMG F1