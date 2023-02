«15 años de abstinencia tras abandonar a los militantes. ¿Siffredi? Me golpeó tan fuerte que tuvieron que detener la escena »- Corriere.it

Comencemos con su apellido real. Nació Los Caponigro, y es un poco inapropiado llamarlo la era de la corrección política.

«No me gusta mi apellido. Entonces me reconcilié con él. Pero yo quería que se llamara Los d’Amore. Ese era el nombre del pintor amigo de mi padre. Cuando me reconcilié con mi padre (vengo de una burguesía antecedentes y mis padres fueron muy hostiles por mi difícil elección), me dio una pintura que me dio Su amigo pintor cuando yo era un niño. Era una imagen de Artemisa, la diosa de la luna creciente. Se parecía a mí. Yo mire ese cuadro y me dije como quisiera ser ella. Selene en griego es la personificacion de la luna. Representa la parte mas oscura que tenia que buscar dentro de mi. Yo soy la luz y la luna. Creo Que tienes que perderte para encontrarte, Cuando aceptas que te puedes perder, ahí es donde te encuentras. Cuando elegí Selen como mi nombre artístico, no sabía de Artemisa. Me dije, ¿Ves? ese destino existe?

¿En qué etapa se encuentra en su vida?

Estoy en equilibrio. Después de quince años de castidad, solo tuve a mi hijo Gabriel, que considero el regalo más grande que he recibido., me siento libre para volver a hacer el amor, aunque no sea desde los sentimientos sino desde la comprensión, la empatía y el pensamiento. ¿Hubo un elemento de espectacularidad en tener sexo frente a la cámara? Sí, por supuesto, pero viví en los extremos. En realidad soy tímida, porque dejaste de darme tan poco, no es fácil dormir conmigo, tengo hombres que me coquetean desde hace años. Pero estoy orgullosa de lo que me dijo una mujer recientemente, que expreso emoción incluso cuando uso un jersey de cuello alto. Cuando me reconcilié conmigo mismo, decidí entrar en una nueva etapa de mi vida”.

¿Entonces?

– Recibo muchas ofertas. Voy a volver al mundo del espectáculo, pensando en el programa de belleza y bienestar donde me gustaría ser la moderna Rosanna Lambertucci; Estoy pensando en una charla que estoy entrevistando en la mesa, que podría titularse A cena con Luce; También estoy pensando en eros y en la cocina. Entonces tengo dos deseos”.

¿cualquier?

"Me gustaría que el cine me llamara para un papel no sexy, no me sentiría más cómoda. Me gustaría participar en Bailando con las estrellas. Hay caminos obligatorios y necesarios en la vida humana. Siempre me he sentido como un explorador de la vida, un investigador, y mi primera investigación fue sobre el sexo".

¿Qué estaba buscando más allá del placer físico?

†QuerÃa sentirme más libre a través del sexo, pero también tenÃa una profunda curiosidad sobre el poder de la excitación sexual; Quería empujar mis límites. Como dice Oscar Wilde, para vencer la tentación hay que renunciar a uno mismo. Escribo mi autobiografía en Cairo Editore He terminado 2/3 de los capítulos que la gente espera Faltan los capítulos difíciles que quiero escribir pero tengo algunas reservas sobre estar desnudo Estoy luchando He terminado con este mundo Tengo que repensar las cosas que no quiero Piénsalo más.”

¿Cuál es su madre?

—Muy presente. Gabriel no tiene celos de mí, porque sabe que él es mi número uno, al contrario, me empuja a involucrarme. Aprendió sobre mi pasado de amigos de la escuela primaria. En casa me preguntó, mamá, ¿has pecado alguna vez? Le respondí que fumaba y me miró con una ligera decepción por la mentira. Estaba decepcionado pero luego me dijo de niño que cuando eras pequeño cometías errores, y agregó que me amaba como era y nos abrazábamos fuerte”.

¿Por qué dejaste de ser duro?

«Porque mi forma de vivir el sexo había cambiado, se me hizo imposible tener sexo con un desconocido, tenía que respetarme como mujer. Si hubiera continuado, solo sería económicamente satisfactorio y una elección autorreferencial. Me di cuenta de que se había convertido en una jaula que ya no me representaba. Iba a tener mi propio lugar. Tuve que ir más lejos. Todo el mundo del hardcore, productores, directores, agentes, trató de llevarme de vuelta. La gallina de los huevos de oro se ha escapado. Así que juntaron mis 20 películas e hicieron un collage para que pareciera que he filmado muchas, muchas más. Cuando renuncié en 1999, fue una elección incómoda, volví al juego sin saber si encontraría otro trabajo”.

¿Cómo fue recibido en el mundo del espectáculo?

Me tomó coraje porque estaba rodeado de nociones preconcebidas. Era como el pecado original. Todos se sintieron con derecho a intentarlo. Se sentía como un peaje. Durante años pensé que era una práctica dirigida a mí, y luego estalló el escándalo de Weinstein y yo también abrí la Caja de Pandora. Cuando abrí mi propio centro de belleza hace diez años (después de muchos cursos), algunas mujeres dijeron, quién sabe qué pasará allí. También es la provincia de Scotto. pero con muchas otras mujeres cuyas hermanas he criado, me llaman médico, después de cuidar a los hombres, he volcado mis energías en las mujeres. Percibo el trabajo como una tarea. Para tener éxito tuve que trabajar diez veces más que otras mujeres.

¿Es la pornografía un estigma imborrable incluso en relación con el amor verdadero, los sentimientos?

«Te deja una marca como los pañuelos de Striscia pueden dejar la noticia de que cuando salgas de este programa siempre se recordarán los pañuelos anteriores. Y eso dice la ex estrella del porno sobre mí. Pero he hecho muchas otras cosas en teatro y televisión durante los últimos 24 años. He sido engañada por muchos de los hombres en los que creo, y he tenido a los hombres equivocados, y mi respuesta es que el universo no quiere que esté comprometida o casada. Me veo a mí misma como una sacerdotisa que debe otorgar beneficios y hacer que los demás se sientan bien”.

La actriz Euridice Axen actúa en Moana Pozzi de Ruggero Cappuccio.

«Moana era mi competencia. ¿Afirma Eurydice que lo real para una mujer es el ama de casa? No estoy de acuerdo. Un ama de casa puede ser agotadora y agotadora… Las mujeres se oponen, son las mujeres con velo en Irán las que no pueden estudiar en Afganistán».

¿Sus primeros pasos?

Tan pronto como cumplí la mayoría de edad, dejé todo lo que tenía, incluida mi ropa. He viajado, India, Pakistán. Bolsas de viaje y senderismo. Empecé a trabajar desde muy joven en el mundo del espectáculo. Todo empezó en una playa de Rávena, mi ciudad natal. En una playa nudista, un cazatalentos me pidió que fotografiara para Playboy. Me vi hermosa cuando no pensaba que lo era».

Rocco Siffredi no es su mejor amigo: dice que le pidió hacer el amor en tres, con su exmarido, quien negó la pornografía escupiendo en el plato que estaba comiendo, pero aún se hacía llamar Celine…

– La historia del trío se inventó para desacreditarme. Me llamo como me gusta, soy Luce y soy Celine, que es mi nombre más popular, no todos me conocen por mi primer nombre. Ya que estamos hablando de entretenimiento y comunicación, para ser más efectivo, necesito llegar a la mayor cantidad de personas. Repito, Luce y Celine son la misma persona".

Rocco ama a las mujeres?

Ni le gustan ni los odia: los usa. Hice mi segunda película con él. La noche antes de rodar, desde pequeños y con las hormonas a tope, hicimos el amor. No le fue bien, tuvo escenas después y no quería cansarse. Por la noche en la cena, frente a la tripulación, dije: Esperemos que estés mejor mañana. En esa película yo era una mujer rica que montaba a caballo y él era mi mayordomo. Le pedí que preparara el baño cuando regresé de mi viaje. Rocco tomó el látigo con el que se suponía que debía acariciarme y me dio un látigo tan fuerte que tuvieron que detener la escena. Ese episodio me impactó. Ya no quiero trabajar con él.

La pornografía alimenta a muchas chicas de Europa del Este.

“Aunque tomé una decisión no dictada por aspectos económicos, los trataron mal, venían de la pobreza y la miseria, llegaron como en tantas camionetas, en el plató tenía la adrenalina a tope y ellos en cambio antes el sexo, era Ellos tienen una actitud indiferente, mascan chicle, se tocan los labiales, se ponen las uñas. Hubo quienes pagaron la universidad con ese dinero. Pero era como si sus cuerpos estuvieran separados de la mente.

¿Qué es la culpa hoy para ti?

«Ir a un restaurante y pedir lo que quiera y no importa si me duele o hacer tiempo para mí».