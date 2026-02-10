Películas de acción impulsan la oferta de streaming para el 14 de febrero en Adrenalina Pura+

En un contexto en el que las plataformas de streaming intensifican su competencia por la atención del público, Adrenalina Pura+ presentó una selección de películas de acción pensada para el consumo colectivo durante el 14 de febrero, una fecha tradicionalmente asociada al romance, pero que también representa una oportunidad de negocio ligada al Día de la Amistad. La propuesta busca captar a los usuarios que no celebran San Valentín en pareja y que optan por reunirse con amigos frente a la pantalla.

El enfoque responde a una tendencia creciente dentro del mercado del entretenimiento digital: ofrecer contenidos temáticos alineados con fechas clave del calendario para estimular el consumo bajo demanda. En este caso, la plataforma apuesta por títulos de alto perfil dentro del cine de acción, combinando franquicias consolidadas, producciones premiadas y nombres reconocidos de la industria cinematográfica.

La oferta está encabezada por la tercera entrega de una de las sagas más rentables del género. “Los indestructibles 3” reúne a un amplio elenco de figuras icónicas del cine de acción, entre ellas Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson, Harrison Ford, Glen Powell y Ronda Rousey. La cinta desarrolla el conflicto interno del grupo de mercenarios tras el regreso de uno de sus fundadores originales, situación que deriva en la incorporación de nuevos aliados para enfrentar a un antagonista emergente. La producción se mantiene como uno de los principales atractivos comerciales del catálogo por su carácter nostálgico y su alcance intergeneracional.

Stallone también lidera otra de las apuestas de la plataforma con “Rambo: Last Blood”, cierre de una franquicia histórica del cine de acción. En esta entrega, el personaje de John Rambo intenta llevar una vida retirada en su rancho familiar, hasta que la desaparición de su ahijada tras cruzar la frontera con México lo obliga a retomar el camino de la violencia. El relato combina elementos de acción con una narrativa de venganza, lo que refuerza el atractivo del título para audiencias que siguen el género desde hace décadas.

Dentro de la selección destaca además la película nominada a cuatro premios Oscar “Sin nada que perder”, una producción que cruza el western contemporáneo con el drama criminal. La historia sigue a dos hermanos, interpretados por Chris Pine y Ben Foster, que ejecutan una serie de robos bancarios con el objetivo de salvar la granja familiar, mientras son perseguidos por un veterano Ranger de Texas encarnado por Jeff Bridges. El filme ha sido valorado por su equilibrio entre tensión narrativa y profundidad dramática, lo que amplía el perfil del catálogo más allá de la acción pura.

El componente urbano y policial está representado por “Último turno”, dirigida por David Ayer, conocido por su trabajo en “Escuadrón Suicida”. La cinta sigue a dos agentes de policía de Los Ángeles que documentan su trabajo cotidiano en los barrios más peligrosos de la ciudad, mientras quedan atrapados en un conflicto entre bandas criminales. Con actuaciones de Jake Gyllenhaal, Michael Peña, Anna Kendrick, Frank Grillo y David Harbour, el filme refuerza la presencia de thrillers realistas dentro de la oferta de la plataforma.

La propuesta se completa con “Ghostland: Tierra sin ley”, protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por el realizador japonés de culto Sion Sono. Ambientada en la frontera de Samurai Town, la historia gira en torno a un ladrón de bancos liberado de prisión por un poderoso señor de la guerra para encontrar a su nieta adoptiva desaparecida. Como garantía, el protagonista es obligado a portar un traje que se autodestruirá en cinco días, un recurso narrativo que añade urgencia y tensión al relato.

Desde el punto de vista comercial, Adrenalina Pura+ refuerza su posicionamiento como una plataforma especializada en cine de acción, apostando por contenidos reconocibles y fácilmente consumibles en grupo. El servicio está disponible a través de Amazon Prime Video, Roku y Apple TV+, con una tarifa mensual de 69 dólares, lo que lo coloca dentro de un rango competitivo frente a otras ofertas de nicho en el mercado del streaming.

Con esta estrategia, la plataforma busca capitalizar una fecha de alto tráfico digital, diversificando el significado del 14 de febrero y ampliando su base de usuarios mediante una propuesta centrada en la amistad, el entretenimiento compartido y el consumo bajo demanda.