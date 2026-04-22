La Orquesta Sinfónica de Cámara “Simón Bolívar” del Táchira impulsa la agenda cultural con estrenos contemporáneos

La Orquesta Sinfónica de Cámara Simón Bolívar del Táchira reafirmó su papel como motor cultural en la región andina tras el estreno de dos obras del compositor venezolano Elvis Joan Suarez, en una serie de conciertos que combinó repertorio contemporáneo con piezas clásicas de alto reconocimiento internacional.

Durante el fin de semana, la agrupación presentó tres funciones bajo el título Entre cuerdas y Memorias, realizadas en distintos espacios de San Cristóbal: el Teatro de la Universidad UNET, el Instituto Universitario IUFRONT y el Teatro Gilberto Mendoza, este último sede de la gerencia de El Sistema Táchira. La iniciativa forma parte de una estrategia sostenida para fortalecer el acceso a la música académica en formato de cámara dentro de la entidad.

El programa incluyó el estreno de dos composiciones de Suárez, quien además asumió la dirección como invitado. La primera obra, Círculo Cinético n°2 para pequeña orquesta, responde a una línea conceptual que vincula la música con corrientes visuales contemporáneas. Según explicó el propio autor, la pieza “es una obra inspirada en el Cinetismo Latinoamericano y venezolano”, dentro de su propuesta estética denominada Neocinetismo Musical, que busca integrar lo sonoro con lo plástico.

La segunda pieza, Variaciones Concertantes para cuatro guitarras y orquestas sobre un tema de J.S Bach, toma como base el tema regio utilizado por Johann Sebastian Bach en su obra Ofrenda Musical. La composición propone un recorrido que inicia con una exposición orquestal completa y evoluciona hacia estructuras propias de la suite barroca, para finalmente incorporar elementos rítmicos latinoamericanos.

El ensamble de guitarras estuvo conformado por Gleyda Domador, Yeritson García, Francisco Fernández y Jesús Alvarado, quienes aportaron una dimensión interpretativa clave en la ejecución de la obra. En paralelo, la programación incluyó el reconocido Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretado por el guitarrista tachirense Yeritson García, consolidando así un equilibrio entre tradición y modernidad.

La ejecución musical contó además con la participación del concertino Marcos Sayago y el solista de corno inglés José Mora, reforzando la calidad técnica del evento y el nivel artístico de la agrupación.

Desde una perspectiva institucional, esta serie de conciertos forma parte de una agenda mensual que busca dinamizar la oferta cultural del estado Táchira. La continuidad del proyecto apunta no solo a la difusión artística, sino también al fortalecimiento del ecosistema musical local, en línea con los objetivos históricos de El Sistema.

La orquesta, fundada en 1989 por iniciativa de José Antonio Abreu y con el impulso del músico Luís Gilberto Mendoza, arriba este año a su 37 aniversario. A lo largo de su trayectoria, ha sido dirigida por figuras de relevancia nacional e internacional como Sung Kwak, Cesar Iván Lara, Giancarlo Guerrero, Pablo Castellanos, Felipe Izcaray, Sergio Bernal y Carlos Izcaray, consolidándose como una de las formaciones más representativas de la región.

Por su parte, Elvis Joan Suárez continúa posicionándose como una figura multidisciplinaria dentro del panorama artístico venezolano. Su trabajo ha sido exhibido en ciudades como Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, Miami y Nueva York, mientras que sus composiciones han sido interpretadas en países como Australia, Reino Unido, Italia, Colombia, Argentina, Francia y Alemania, evidenciando una proyección internacional sostenida.

El director ejecutivo y cofundador de la orquesta, Javier Reyes, destacó la importancia de mantener una programación constante orientada al público regional. En ese sentido, afirmó: “Estas series de conciertos los vamos a realizar una vez al mes para toda la colectividad y la invitación es que asistan y puedan disfrutar de repertorio de cámara que va desde lo barroco hasta lo contemporáneo”.

Con esta iniciativa, la Orquesta Sinfónica de Cámara “Simón Bolívar” del Táchira no solo fortalece su presencia en el circuito cultural, sino que también contribuye al desarrollo de audiencias y al posicionamiento de la música académica como un componente relevante dentro de la economía cultural venezolana.