Península de Macanao — La Península de Macanao ejecutó este viernes una jornada integral de saneamiento ambiental que culminó con la recolección de cinco toneladas de residuos sólidos, en una acción coordinada por la Alcaldía que refuerza la agenda de servicios públicos, salubridad y ordenamiento urbano en el municipio. El operativo, desarrollado bajo la conducción del alcalde Carlos Sulbarán, se desplegó de forma simultánea en accesos, vialidades principales y sectores estratégicos de la capital municipal, Boca del Río, incluyendo puntos identificados como vertederos ilegales.

La intervención se enmarca en una política de saneamiento permanente orientada a mejorar la calidad de vida, fortalecer la educación ambiental y elevar los estándares de limpieza urbana, factores que inciden directamente en la actividad económica local, el turismo y la percepción del entorno por parte de residentes y visitantes. Desde primeras horas de la mañana, equipos de la administración municipal, personal de los institutos autónomos y voluntarios comunitarios operaron con maquinaria y logística para la recolección de residuos mixtos, generando una mejora visible e inmediata del paisaje urbano.

De acuerdo con voceros municipales, el plan de trabajo priorizó corredores viales y áreas de alto tránsito, con el objetivo de restituir condiciones de salubridad y reducir focos de contaminación que impactan el comercio y los servicios. La jornada también contempló acciones de sensibilización para promover prácticas responsables en el manejo de desechos, un componente clave para la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

El alcalde destacó el carácter colectivo del operativo y su impacto más allá de la cifra de residuos retirados. “Con orgullo nos enfocamos en este operativo porque Macanao merece espacios dignos, limpios y aptos para el disfrute de nuestra gente y de quienes nos visitan. La clave del éxito fue el espíritu de unidad y compañerismo. Hoy retiramos cinco toneladas de desechos, pero más allá de la cifra, sembramos conciencia. Les extiendo mi sincero agradecimiento; su esfuerzo es el motor que transforma nuestro municipio, saigamos demostrando que, cuando trabajamos de la mano, no hay meta inalcanzable para el bienestar de nuestra Península”, expresó Sulbarán.

Desde la óptica de gestión pública, el operativo representa una optimización de recursos humanos y materiales mediante coordinación interinstitucional y participación ciudadana, un enfoque que permite ejecutar acciones de alto impacto en plazos reducidos. La alcaldía informó que estas jornadas forman parte de un plan continuo de mantenimiento y recuperación de espacios, con programación periódica y evaluación de resultados para asegurar su sostenibilidad.

Especialistas en desarrollo local señalan que iniciativas de saneamiento ambiental inciden positivamente en la actividad económica al mejorar la imagen urbana, reducir costos asociados a la salud pública y crear condiciones más favorables para el turismo y el comercio. En territorios con vocación turística, como la Península de Macanao, la limpieza y el orden urbano se traducen en mayor atractivo para visitantes y en oportunidades para emprendimientos locales.

La administración municipal indicó que la experiencia de esta mega jornada servirá como referencia para futuras intervenciones, incorporando métricas de eficiencia operativa y participación comunitaria. Asimismo, se prevé reforzar campañas educativas y mecanismos de control para evitar la reaparición de vertederos clandestinos.

Con esta acción, la gestión local consolida una estrategia eco-socialista que combina organización institucional, voluntad política y protagonismo ciudadano. El retiro de cinco toneladas de desechos no solo mejora la estética y la salubridad del municipio, sino que establece un precedente de cooperación que sienta bases para un modelo de mantenimiento urbano sostenido, con impacto directo en el bienestar social y en la dinámica económica de Macanao.