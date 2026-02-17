LATAM Airlines Colombia reinicia vuelos a Caracas y proyecta operación diaria desde abril

Caracas.– LATAM Airlines Colombia reanudará a partir del 23 de febrero su operación aérea entre Bogotá y Caracas con cuatro frecuencias semanales, marcando un nuevo paso en el proceso de recuperación de la conectividad internacional de Venezuela. La compañía anticipa además un incremento progresivo de su oferta hasta alcanzar un vuelo diario desde el 1 de abril, sujeto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambos países.

Inicialmente, la ruta operará los días lunes, miércoles, viernes y domingo. De concretarse las autorizaciones regulatorias en curso, la aerolínea ampliará la operación a siete frecuencias semanales, fortaleciendo el puente aéreo entre Colombia y Venezuela en un contexto de creciente movilidad empresarial y comercial entre ambos mercados.

La reactivación de esta conexión representa una señal relevante para el sector aeronáutico y para la dinámica económica bilateral, especialmente en momentos en que distintos actores empresariales apuestan por una mayor integración regional. Bogotá se consolida nuevamente como una puerta de entrada estratégica para los pasajeros venezolanos que buscan conexiones internacionales.

Los boletos para los vuelos hacia Caracas ya están disponibles en todos los canales de venta de LATAM, así como en agencias de viaje autorizadas. La empresa informó además que los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la aerolínea a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cargos adicionales, lo que busca facilitar la reprogramación de itinerarios pendientes.

Desde la perspectiva de conectividad, la ruta permitirá a los viajeros acceder, vía Bogotá, a una amplia red de destinos. LATAM conecta con 23 rutas dentro de Colombia y con más de 140 destinos internacionales en Suramérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía. Esta red posiciona a la capital colombiana como un hub relevante para la movilidad de pasajeros venezolanos hacia otros mercados estratégicos.

En el plano corporativo, la compañía reiteró su apuesta por el mercado venezolano. “En LATAM tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

Las declaraciones subrayan la importancia que la aerolínea asigna a la ruta no solo desde el punto de vista operativo, sino también estratégico. La conectividad aérea ha sido identificada por gremios empresariales como un factor clave para estimular el comercio, el turismo y la inversión extranjera directa.

El Grupo LATAM, uno de los conglomerados aéreos más grandes de América Latina, busca consolidar una operación estable y de largo plazo en el mercado venezolano. La empresa destacó que cuenta con la escala y experiencia necesarias para asumir un rol relevante en la expansión de rutas y frecuencias entre ambos países.

“El Grupo LATAM cuenta con la escala, la experiencia y las capacidades necesarias para cumplir un rol estratégico en este proceso, ofreciendo una operación confiable, eficiente y de largo plazo. Estamos listos para trabajar de la mano con las autoridades de Colombia y Venezuela para seguir avanzando en nuevas oportunidades de crecimiento que beneficien a los pasajeros, al comercio y a la integración regional”, agregó Erika Zarante.

Para el sector empresarial venezolano, la ampliación de frecuencias podría traducirse en mayores facilidades para viajes corporativos y logística comercial, especialmente considerando los vínculos históricos entre ambas economías. Asimismo, la disponibilidad de conexiones hacia Norteamérica y Europa vía Bogotá amplía las alternativas para ejecutivos, inversionistas y viajeros.

La evolución de la operación estará sujeta al avance de los procesos regulatorios binacionales, un elemento clave para que la proyección de vuelo diario se materialice en abril. De concretarse, la ruta Bogotá–Caracas recuperaría un nivel de frecuencia que fortalece la previsibilidad del transporte aéreo entre ambos países.

Con este anuncio, LATAM Airlines Colombia se suma a la tendencia de reactivación gradual de rutas internacionales hacia Venezuela, en un entorno donde la conectividad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica regional.