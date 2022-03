Las lágrimas de Vinotti, la caricia de Vlahovic y la garra de Cuadrado: lo que queda de la Fiorentina – Juventus | primera página

Era la noche de Dusan Vlahovic. Como campeón absoluto, independientemente de la dinámica del partido entre Fiorentina y Juventus. Saludado y defendido con entusiasmo por los hinchas de la Juventus, insultos y abucheos durante toda la velada por parte de Viola. Luego la actuación se complicó, y el equipo básicamente lo dejó solo delante, pero nunca perdió la cabeza. y todoAl final, cuando la Juventus encontró un gol atrevido que los recompensó más allá de sus méritos, aquí está jugar como campeones. Porque también estaba allí para consolar a Lorenzo Vinotti, Quien fue de todos modos durante todo el juego bueno para nunca desconectarse o sucumbir a las provocaciones. Así que los juegos previos de Vlahovic son una fotografía de la velada. Mientras inmortaliza las propias lágrimas de Vinotti, es un poco torpe y un poco desafortunado al determinar el partido de ida de la Coppa Italia. Un autogol que penaliza a la Fiorentina podría acercarse al 0-0: Fue el partido del año, y quizás el más importante de toda la era Commisso, que Viola lo perdió, complicando la carrera a la final. Copa de Italia. La frustración de Venuti es comprensible, es humano, es la imagen más poderosa de esta velada. Juan cree que es – de Vinotti la cara que llora, y Juan Cuadrado el que ríe. De nuevo está él, el colombiano, el otro ex (uno de los otros dos ex) Viola. Un hombre de Providencia, especialmente en tiempos de dificultad, año tras año.. Sin ir muy lejos en el tiempo, sigue siendo Cuadrado quien marca el gol de la victoria en el torneo, una vez más en una dinámica afortunada ya que el tiro cruzado es capaz de atrapar un desvío crítico para convertirse en una trayectoria de tres puntos. Para pensar que esta vez tendría que recuperar el aliento, Allegri trató de despedirlo pero la experiencia de Marley Aki (extremo profesional) en la cancha no estaba siendo la esperada, por lo que el equipo consideró suficiente tiempo en el banquillo. técnico colombiano. Arrojado a la batalla, hizo lo que hizo en las últimas dos temporadas como nunca antes: equipos. Especialmente en tiempos de necesidad.