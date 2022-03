Aquí están los juegos gratuitos para suscriptores de marzo de 2022 – Nerd4.life

Suscriptores a Juegos de Amazon Prime Se alegrarán de saber que estoy disponible. juegos gratuitos para marzo 2022. Como cada mes, desde hace un tiempo, se trata de una rica colección de títulos independientes y trilogía, que intenta satisfacer todos los gustos.

como siempre puedes continuar Inicio Prime Gaming Y haz todo lo posible para que sea tuyo.

Aquí está la lista de juegos gratuitos para marzo de 2022 en Prime Gaming:

Madden NFL 22 (canjeable en Origin)

Surviving Mars (canjeable en Epic Games Store)

Misión SteamWorld: Mano de Gilgamech

mirar dentro

quietud del viento

Cripta contra viento y marea

Besterquist

Ciertamente, el juego más relevante del mes es Madden NFL 22, que puede no tener mucha tracción aquí en Italia, pero ha sido un gran éxito en los Estados Unidos. Surviving Mars es un excelente programa de gestión, looK INside es una muy buena aventura, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech es un juego de cartas ambientado en el mundo SteamWorld, The Stillness of the Wind es un juego narrativo reflexivo y profundo, Crypto Against All Odds es un juego de defensa de la torre que gira Ambientado en el mundo de los hackers, Pesterquest es, finalmente, una aventura independiente bien escrita.

En resumen, realmente hay algo para todos.