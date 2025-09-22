Kaky Ramos retoma la escena musical con “Señora razón”

CARACAS – El cantautor y percusionista venezolano Kaky Ramos vuelve a ocupar titulares con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Señora razón”. Bajo el respaldo de Producciones Oye, sello reconocido por su amplio catálogo de artistas internacionales y de diferentes géneros, el músico radicado en Estados Unidos presenta una propuesta que conjuga raíces afro-venezolanas con sonidos contemporáneos, llevando un mensaje de reflexión en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Una propuesta con propósito

El nuevo tema, escrito e interpretado por Ramos, va más allá de lo musical. “Señora razón” nace como un llamado a la introspección y a la conexión con lo esencial en un momento histórico de grandes desafíos.

Su propuesta conserva la esencia de la fusión afro-venezolana que ha caracterizado su trayectoria, con el protagonismo de los tambores y los ritmos ancestrales, pero sumando arreglos modernos que amplían el alcance del sonido. La combinación genera un resultado innovador que busca conectar tanto con públicos locales como internacionales.

“Vivimos tiempos oscuros, y la música puede ser una luz. Señora razón es un llamado a detenernos, a pensar, y a reconectarnos con lo que realmente importa”, afirma Kaky Ramos. Estas palabras sintetizan el espíritu del sencillo y la intención de emplear la música como herramienta de conciencia social.

Tambo Deep: un viaje sonoro

El tema se inscribe dentro del proyecto Tambo Deep, concebido por Ramos como un recorrido que rescata la herencia afro-venezolana y la proyecta al mundo a través de fusiones innovadoras. Con esta iniciativa, el artista se propone tender un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, manteniendo viva la identidad cultural mientras se adapta a las dinámicas de la industria musical global.

“Con Señora razón, Kaky reafirma su compromiso artístico de llevar un mensaje de conciencia, identidad y esperanza”, señala la presentación oficial del sencillo. Esta visión refuerza su papel no solo como intérprete, sino también como creador que asume la música como vehículo de transformación social.

Una producción audiovisual de alcance internacional

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip dirigido por Endry Rovaz, grabado en West Palm Beach, Miami, ciudad que concentra una amplia comunidad latina y funciona como plataforma de difusión para proyectos culturales con proyección internacional. El material ya está disponible en el canal oficial de YouTube del artista, ampliando la cobertura del sencillo en el entorno digital y consolidando su presencia en plataformas globales.

La elección de Miami no es casual: representa un punto estratégico para conectar con audiencias diversas y reforzar la identidad de Ramos como artista latino con proyección mundial.

Impacto en la industria musical

Desde la óptica empresarial, Señora razón fortalece la estrategia de Producciones Oye, que busca ampliar su portafolio apostando por artistas que combinan autenticidad cultural con capacidad de innovación. El respaldo de una disquera con trayectoria facilita el posicionamiento del sencillo en un mercado musical caracterizado por la competencia digital y la saturación de contenidos.

Para Ramos, esta alianza significa una plataforma sólida de visibilidad y distribución, clave en un momento donde la música independiente requiere de estrategias sólidas para alcanzar nuevas audiencias. Al incorporar su propuesta al catálogo de la disquera, el artista venezolano se proyecta como un referente de la música de fusión en escenarios internacionales.

Una apuesta cultural y social

Más allá de lo artístico, el lanzamiento de Señora razón responde a la necesidad de rescatar el rol de la música como espacio de encuentro y reflexión. En medio de un panorama global complejo, Ramos propone detener la inercia cotidiana para valorar lo realmente importante, invitando a la introspección individual y colectiva.

Este enfoque conecta con una tendencia creciente en la industria: la búsqueda de propuestas con sentido, que aporten identidad y fortalezcan el vínculo emocional con las audiencias. En este marco, la propuesta de Kaky Ramos se distingue por conjugar tradición, modernidad y un mensaje de fondo con pertinencia social.

Conclusión

Con Señora razón, Kaky Ramos no solo marca su regreso a la escena musical, sino que también reafirma su identidad como creador comprometido con la conciencia, la esperanza y la difusión de la cultura afro-venezolana. Su nuevo sencillo, respaldado por una estrategia de producción y difusión internacional, se erige como un aporte significativo a la música contemporánea con raíces, proyectando a Venezuela y su riqueza sonora hacia el mundo.