allá juventus él la conocía «Cumpleaños especial«. Federico Chiesa Sopló hoy 25 velas y lo hizo en un momento determinado de su carrera: en estas semanas está completando su largo proceso de rehabilitación que comenzó en enero tras una mala lesión en la rodilla y recientemente también ha vuelto a saborear el césped. Anotó dos goles en el partido.. “El día de un partido tan importante como el partido contra ella benficaNo se fue con la plantilla para seguir entrenando de cara a su regreso, pero estamos seguros de que su protagonismo llegará al Estádio da Luz de Lisboa”, escribe el club en una larga carta de buenos deseos. Ni que decir tiene que le esperamos con los brazos abiertos y como todos vosotros también: está claro que nuestro deseo es verle pronto en el campo, además Con su nueva camiseta No! ¡Feliz cumpleaños, Fe! La Juventus vuelve a sumar.

Así lo celebró Federico Chiesa el año pasado.

Fue un cumpleaños especial, su segundo como jugador de la Juventus.

Este año será más que eso y no puede ser de otra manera. Fede, tras varios meses alejado de las pistas, volvió a los entrenamientos en grupo.

Mostró, desde el primer día en la Juventus, todas sus cualidades y técnicas, pero también y sobre todo humanas. Su educación y respeto no fueron casualidad que fueron contagiosos desde el principio. Y su pasión por el fútbol y sus ganas de subir el listón, entrenamiento tras entrenamiento, fue una motivación adicional para todos.

Hoy, en el día de un partido importante como el del Benfica, no se ha ido con la plantilla para seguir entrenando a su vuelta, pero estamos seguros de que su liderazgo llegará con fuerza hasta el Estádio da Luz de Lisboa.

Ni que decir tiene que lo esperábamos con los brazos abiertos y como todos nosotros también.

Obviamente, nuestro deseo es verlo pronto en el campo, ¡especialmente con su nueva camiseta número 7!

¡Feliz cumpleaños, Imán! «



