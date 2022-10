Ropa deportiva: 5 consejos – Deportes al aire libre 24

En definitiva, en el tema del fitness y el entrenamiento, la ropa deportiva, el calzado y las toallas son suficientes para entrenar en el gimnasio, en casa o de vacaciones. Pero no lo es. Un sistema de desgaste que se centre en el color de la camiseta o pantalón de fantasía y no en la tecnología de fabricación, nos hará perder ‘partes’ de rendimiento por el camino. Deportes como el fútbol o el rugby para hombres y mujeres nos permiten, desde hace años, asomarnos bajo el pantalón “uno”, dos pantalones pitillo, una segunda piel que no es una costumbre, sino una sutil elección técnica: La necesidad de comprimir el área muscular articular involucrada en el rendimiento.. A partir de ahí, las líneas de «ropa interior deportiva técnica» para actividades intensas se extendieron a los deportes, donde se realizan grandes esfuerzos y temperaturas corporales inusuales.

Ropa fitness: rendimiento antes que moda

No podíamos actuar en la cinta de correr o en el parque con ropa interior normal: un resbalón mojado mientras corríamos Será una molestia además de un riesgo., con temperaturas variables que van desde frío y calor hasta fríos en invierno o aires acondicionados. A pesar de la falta de competencia, nuestro objetivo es ponerte poca ropa de alta calidad que usar mucha sin darte cuenta y luego encontrarte desierto.

Equipo de fitness: 5 consejos

Al desglosar las «necesidades de vestimenta» por bloques, aquí están:

1) Zona de hombros, pecho y brazos: Camiseta básica o camiseta de tirantes con tejido elástico de compresión graduada, transpirable y reforzado en la zona del pecho y los hombros. Al realizar cross-training o entrenamiento funcional, aunque no sea obligatorio, serán útiles las correas protectoras elásticas en la zona de los codos y las rodillas y las “cinchas de elevación” para sujetar las manos a la barra;

2) zona de la espalda baja: Necesitará algún soporte protector de tela elástica y reforzada, preferiblemente solo acolchado para una carga pesada o, alternativamente, un buen cinturón de entrenamiento para usar en ejercicios como peso muerto o sentadillas pesadas, pero no demasiado delgado, ya que serían inútiles;

3) Zona de caderas y glúteos: ropa interior de gran sujeción diseñada a medida (ropa interior deportiva, en realidad) o pantalones cortos de compresión graduada para envolver firmemente el área pélvica mientras se mantiene una temperatura constante y un contraste perfectamente transpirable con la humedad;

4) área del músculo del musloObligatorio: Calcetín de compresión antiespasmódico, con protección en la rodilla hasta la mitad del muslo, accesorio que ya utilizan los jugadores. Se están implementando innovaciones técnicas;

5) área del tobillo: La combinación de un ‘calcetín calcetín’ diseñado para nuestros pies es fundamental, prefiriéndose la calidad de la sujeción a la estética. Para completar el trabajo, la actividad fitness deportiva tiene una duración de horas como trail, trek, run, la excelente triple sinergia “zapato-calcetín-plantar” que evitaría dolores y lesiones en pies y tobillos por una mala distribución del peso corporal.

Se evitarán así los dolores de espalda que puedan surgir, porque el éxito de “empezar” cualquier plan de entrenamiento estará siempre en nuestros pies.

