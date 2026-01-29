HONOR redefine la gama media con el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite

Madrid. HONOR anunció este jueves el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite, un nuevo smartphone con el que la compañía busca reforzar su posición en el segmento de gama media, combinando alta resistencia, batería de gran capacidad y prestaciones avanzadas que tradicionalmente se reservaban para dispositivos de gama alta. El modelo se integra en la serie HONOR 8 y apunta a usuarios que demandan durabilidad, autonomía y rendimiento sostenido para un uso intensivo.

El HONOR Magic8 Lite llega al mercado con una batería de 7.500 mAh, una cámara principal de 108 megapíxeles asistida por inteligencia artificial y un procesador Snapdragon de nueva generación. La compañía destaca que se trata del smartphone de gama media más potente de su portafolio hasta la fecha, con un diseño ligero y una arquitectura reforzada que prioriza la resistencia sin sacrificar rendimiento.

Enfoque en durabilidad y resistencia certificada

Uno de los principales ejes del lanzamiento es la durabilidad. El dispositivo cuenta con la primera certificación SGS Triple Resistente Premium Performance Certification del sector, que avala su resistencia frente a caídas, polvo y agua. A ello se suma la certificación SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification, que garantiza la capacidad del equipo para soportar caídas de hasta 2,5 metros sobre determinadas superficies.

La estructura incorpora la tecnología anticaída HONOR Ultra-Bounce, junto con un sistema de protección basado en fluido no newtoniano y un nuevo cristal templado ultrarresistente. Según la información técnica proporcionada por la empresa, el dispositivo ha sido diseñado para resistir impactos sobre diez tipos diferentes de superficies de piedra e incluso pruebas con pistolas de aire comprimido.

En materia de protección contra el agua, el HONOR Magic8 Lite integra una estructura de resistencia de tres capas compatible con las certificaciones IP68 e IP69K. Esto le permite operar en entornos complejos, incluyendo salpicaduras, chorros de agua a alta presión y exposiciones breves a agua caliente. Las pruebas internas indican que el equipo puede funcionar tras ser sumergido a 1,5 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos, además de mantener una experiencia de uso fluida bajo la lluvia o con guantes.

Autonomía prolongada y carga rápida

La batería de silicio y carbono de 7.500 mAh se posiciona como uno de los elementos diferenciales del dispositivo. HONOR señala que esta capacidad permite hasta tres días de uso continuo y elimina la necesidad de cargadores portátiles en el día a día. El sistema incorpora un algoritmo antienvejecimiento que, según la marca, extiende la vida útil de la batería hasta seis años.

Las pruebas de rendimiento muestran hasta 49,1 horas de reproducción de música, 22,2 horas de video en línea, 15,7 horas de juegos y 11,4 horas de videollamadas con una sola carga. Además, la batería está diseñada para operar en rangos de temperatura extremos, entre -30 °C y 55 °C. En situaciones críticas, el modo de ahorro de energía ultra permite mantener llamadas de hasta 60 minutos con solo 2 % de batería. El sistema se complementa con carga rápida HONOR SuperCharge de 66 W mediante cable.

Fotografía y pantalla orientadas a la experiencia multimedia

En el apartado fotográfico, el HONOR Magic8 Lite incorpora una cámara ultrasensible de 108 MP con sensor de gran tamaño y estabilización OIS + EIS, orientada a mejorar la nitidez tanto en condiciones diurnas como nocturnas. El dispositivo integra funciones de edición impulsadas por inteligencia artificial, como Goma de borrar con IA, Recorte con IA y Expansión de imágenes con IA, además de herramientas de mejora y eliminación de reflejos.

La pantalla OLED de 6,79 pulgadas ofrece resolución 1,5K, 1.070 millones de colores y una tasa de refresco de 120 Hz. Con biseles de 1,3 mm y una relación pantalla-cuerpo del 94,6 %, el panel alcanza un brillo HDR máximo de 6.000 nits. El fabricante también resalta las tecnologías de protección visual, como atenuado PWM de 3.840 Hz, modo nocturno circadiano y reducción de luz azul a nivel de hardware.

Rendimiento, precio y disponibilidad

El equipo está impulsado por el Snapdragon 6 Gen 4, con mejoras del 29 % en GPU y 11 % en CPU frente a la generación anterior. La tecnología RAM Turbo permite una experiencia equivalente a 16 GB de memoria, combinando RAM física y virtual, junto con opciones de almacenamiento de hasta 512 GB.

El HONOR Magic8 Lite estará disponible en España en colores Forest Green, Midnight Black y Reddish Brown, con precios de 399 euros para la versión de 256 GB y 429 euros para la de 512 GB. El lanzamiento incluye un bundle promocional con cargador HONOR SuperCharge de 66 W y HONOR Earbuds Clip, disponible en MediaMarkt, El Corte Inglés y HiHONOR.