El Comité Olímpico Venezolano cumple 90 años con foco en gestión, planificación y resultados deportivos

El Comité Olímpico Venezolano (COV) conmemora 90 años de trayectoria institucional en un contexto marcado por la reorganización administrativa, la planificación estratégica y un balance favorable de gestión durante el último año. La efeméride sirve como punto de evaluación para la actual dirigencia olímpica, que ha centrado sus esfuerzos en fortalecer la gobernanza deportiva, mejorar la articulación con los distintos actores del sistema deportivo nacional y sentar bases sostenibles para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, destacó que el trabajo realizado en los últimos años ha permitido imprimir una nueva dinámica a la organización, apoyada en un equipo técnico y gerencial con visión de largo plazo. “Estamos contentos con la gestión que hemos llevado a cabo en estos tres años y medio. Entendiendo que estamos cumpliendo una cifra importante para el movimiento olímpico venezolano. Con bastante responsabilidad decimos que le dimos un vuelco a lo que ha sido la gestión en los últimos tiempos, con un equipo de trabajo, que realmente es los que le ha dado vida a todo lo que hemos podido proyectar”, afirmó María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano y primera dama que lidera el movimiento olímpico nacional.

Integración del sistema deportivo nacional

Uno de los ejes centrales de la gestión ha sido la integración efectiva entre el COV, las federaciones deportivas nacionales y los entes rectores del deporte en el país. Soto subrayó que, pese a las limitaciones estructurales, se ha logrado avanzar mediante un enfoque colaborativo y realista. “Con nuestras limitaciones, con nuestras realidades, pero con ganas de llevar el movimiento olímpico a que sea reconocido como siempre ha debido serlo en Venezuela. Con una integración con los entes deportivos del país, que ha sido la clave para que el deporte venezolano en este 2025, haya podido ver el fruto del trabajo en conjunto, de un trabajo articulado, con bastantes deseos de que sea para el deporte, para los atletas, para los entrenadores, tomándolos en cuenta. Y por supuesto, el trabajo de las federaciones (deportivas nacionales). Al creer en un programa que no se hizo jalado por los cabellos, pudimos integrarlos a todos. Que vieran que es posible elevar nuestro deporte, que si es posible soñar en grande y que podemos todos, llevar a nuestro deporte a lo más alto”, reflexionó la primera vicepresidenta de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).

Trayectoria histórica del olimpismo venezolano

La historia del Comité Olímpico Venezolano se remonta a la creación de la Asociación Olímpica de Venezuela, organización que marcó el inicio formal del movimiento olímpico en el país. Posteriormente, la institución adoptó el nombre de Comité Olímpico Venezolano y obtuvo el reconocimiento oficial del Comité Olímpico Internacional, consolidando su inserción en la estructura olímpica mundial y su rol como ente rector del olimpismo nacional.

Resultados deportivos y proyección internacional

Desde el punto de vista competitivo, la dirigencia olímpica resaltó el inicio del nuevo ciclo olímpico con una actuación favorable en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, lo que refuerza la estrategia de acompañamiento a las distintas disciplinas deportivas. “Iniciamos con buen pie en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 este ciclo olímpico 2028 y esto nos da muchas ganas de seguir colaborando, de seguir al lado, para que cada uno de nuestros deportes puedan llegar a los Juegos Olímpicos, que es lo que nos hemos trazado en esta gestión”, sustentó Soto, en su rol como tercera vicepresidenta de Centro Caribe Sports.

Un calendario exigente y el valor del trabajo en equipo

El próximo período estará marcado por una alta concentración de competencias juveniles y adultas, lo que exige una planificación precisa y un enfoque de gestión basado en el trabajo colectivo. “Ahora con un ciclo juvenil y un ciclo adulto, hay poco espacio para el descanso. Es por eso la importancia del equipo. Enfocarnos en lo que el equipo pueda hacer como estrategia es lo que nos va realmente a dar los resultados que queremos. Tenemos unos Juegos Suramericanos Juveniles (marzo, Panamá), pero también tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud (octubre, Dakar). Es bastante trabajo buscar que esa generación sea la que brille en el futuro. Y además tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe (julio, República Dominicana) y luego, atípicamente, tenemos los Juegos Suramericanos (septiembre, Argentina). También la gran responsabilidad como país de los II Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026 en el mes de noviembre”, compartió Soto, abanderada de Venezuela en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Planificación postpandemia y objetivos estratégicos

La presidenta del COV también se refirió al impacto que ha tenido la reconfiguración del calendario deportivo internacional tras la pandemia, destacando la necesidad de una planificación estructurada para afrontar los procesos clasificatorios. “Antes todo estaba más ordenado linealmente, luego de la pandemia todos los juegos se han esparcido, de cierta manera se ha expandido para cumplir con las organizaciones regionales. Entiendo que en un futuro se va a ir regulando para volver a lo que llamamos ciclo olímpico. La responsabilidad se incrementa porque los eventos comienzan a ser clasificatorios a los Juegos Panamericanos Lima 2027, a los clasificatorios olímpicos. Empiezan muchos deportes a sumar puntos en el ranking de cara a Los Ángeles 2028. Si no tuviésemos un plan estaríamos preocupados, pero creo que las federaciones entendieron que debíamos planificarnos, que debíamos organizarnos. Estamos ya con el trabajo a mil, pero con el objetivo de que 2026 sea también de grandes triunfos para Venezuela”, auguró la presidenta de la Federación Venezolana de Softbol.

Gobernanza y próximos pasos institucionales

Como parte del fortalecimiento de su estructura de gobernanza, el Comité Olímpico Venezolano avanzará en la elección de sus autoridades para el período 2026-2030, un proceso clave para garantizar la continuidad de la estrategia institucional y consolidar los avances alcanzados en materia de gestión, planificación y resultados deportivos.