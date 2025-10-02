DiDi y EVFlit anuncian alianza estratégica para acelerar la movilidad eléctrica en Costa Rica

San José. La plataforma de movilidad DiDi anunció una nueva alianza con EVFlit, con el objetivo de impulsar la adopción de vehículos eléctricos en Costa Rica y ofrecer soluciones más sostenibles tanto para conductores como para pasajeros. El acuerdo será presentado oficialmente el martes 8 de octubre en las instalaciones de VEINSA Curridabat, a las 6:00 p.m., durante un evento especial que reunirá a voceros de ambas compañías.

Un paso firme hacia la movilidad sostenible

La colaboración busca responder a una tendencia creciente en América Latina: el tránsito hacia modelos de transporte menos contaminantes y más eficientes. Según informaron las compañías, esta iniciativa permitirá que los usuarios conductores de DiDi tengan acceso a vehículos eléctricos bajo condiciones accesibles, con planes de financiamiento que incluyen opciones de compra.

El evento servirá no solo como lanzamiento de la alianza, sino también como espacio de diálogo sobre el futuro de la movilidad en la región. Se espera que ejecutivos de DiDi y EVFlit compartan la visión estratégica detrás de este acuerdo y atiendan preguntas de los asistentes.

“Quiero invitarte a un evento especial donde presentaremos la nueva alianza entre DiDi y EVFlit, una colaboración que busca acelerar la adopción de vehículos eléctricos en Costa Rica y ofrecer soluciones más sostenibles tanto para usuarios conductores como pasajeros”, señala la convocatoria oficial.

Costa Rica: terreno fértil para la electromovilidad

Costa Rica se ha consolidado como un referente regional en energías limpias y movilidad eléctrica. El país cuenta con una matriz energética 98% renovable y cerró 2024 con más de 29.000 vehículos eléctricos registrados, cifras que lo posicionan como un entorno idóneo para proyectos de este tipo.

El gobierno costarricense también ha impulsado políticas de incentivos fiscales y facilidades para la importación de vehículos eléctricos, así como la instalación de una red de carga nacional. Estos factores convierten al mercado local en un laboratorio atractivo para empresas tecnológicas y de movilidad que buscan innovar en transporte sostenible.

Estrategia regional de DiDi

La iniciativa forma parte de la estrategia global de DiDi para promover soluciones de movilidad más responsables en América Latina. La empresa, que opera en múltiples ciudades de la región, ha señalado en diversas ocasiones su interés por reducir la huella de carbono y facilitar la transición de sus socios conductores hacia modelos eléctricos.

“Durante el encuentro, compartiremos detalles sobre cómo esta alianza permitirá a los usuarios conductores acceder a vehículos eléctricos bajo condiciones accesibles y con opción de compra, además de conocer cómo esta iniciativa se alinea con la estrategia global de DiDi para impulsar la movilidad sostenible en América Latina”, añade la comunicación difundida.

Con este anuncio, DiDi busca reforzar su papel no solo como plataforma de transporte, sino como actor comprometido con el desarrollo de ciudades más limpias y resilientes frente al cambio climático.

Beneficios esperados para conductores y pasajeros

De acuerdo con la información compartida, la alianza pretende ofrecer a los conductores de DiDi una alternativa rentable para migrar a tecnologías limpias. Al facilitar el acceso a vehículos eléctricos, se espera que los usuarios reduzcan significativamente sus costos operativos en comparación con autos de combustión tradicional, mientras contribuyen a disminuir las emisiones de gases contaminantes.

Para los pasajeros, la medida implica la posibilidad de acceder a viajes con menor impacto ambiental, reforzando la percepción de Costa Rica como un país pionero en movilidad verde.

Una conversación sobre el futuro

Los organizadores destacan que el evento del 8 de octubre será más que una presentación corporativa: será una oportunidad para abrir un debate sobre cómo el sector privado puede contribuir a acelerar la adopción de nuevas tecnologías sostenibles en transporte.

“Queremos que seas parte de esta conversación sobre el futuro de la movilidad”, concluye la invitación.

Con la participación de representantes de DiDi y EVFlit, el encuentro buscará sentar las bases de una agenda de movilidad eléctrica que, de consolidarse, podría convertirse en un modelo replicable en otros países de la región.