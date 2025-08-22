Comunicado de prensa optimizado: la nueva vía para posicionar marcas en la era de la inteligencia artificial

Caracas— La forma en que las marcas se dan a conocer y fortalecen su reputación atraviesa un punto de inflexión. Un nuevo informe de EIN Presswire, propiedad de la compañía tecnológica de noticias Newsmatics, revela que los comunicados de prensa dejaron de ser instrumentos reservados a los medios tradicionales para convertirse en piezas clave de optimización de motores de búsqueda (SEO) y, más recientemente, de optimización para motores generativos (GEO).

El documento, titulado “How Press Releases Improve SEO & AI Reach”, sostiene que las notas de prensa estructuradas, bien redactadas y con autoridad son ahora insumos esenciales para los modelos de inteligencia artificial que dominan la interacción digital, como ChatGPT, Gemini y Claude. Estos sistemas, que actúan como “puertas de entrada” a la información, no solo referencian dicho contenido en sus respuestas, sino que lo integran en resúmenes automáticos y resultados conversacionales.

La irrupción del GEO

La llamada generative engine optimization (GEO) se perfila como una estrategia emergente cuyo objetivo es insertar contenidos en los sistemas de IA para que aparezcan en respuestas de chatbots y resúmenes generados automáticamente. A diferencia del SEO tradicional, que buscaba únicamente visibilidad en buscadores como Google, el GEO se centra en alimentar a los grandes modelos lingüísticos con material de confianza.

Según el reporte, los comunicados de prensa optimizados permiten a las organizaciones ampliar su alcance tanto en buscadores convencionales como en plataformas impulsadas por IA. Esto representa un cambio significativo en la manera de concebir la comunicación corporativa.

Jeremy Fields, vicepresidente de desarrollo corporativo en Newsmatics y miembro recientemente designado del Forbes Communications Council, lo resume de forma contundente: “With AI-powered platforms like ChatGPT, Gemini, and Claude acting as gateways to information, the landscape of brand discovery, storytelling, and reputation is fundamentally changing.”

Un recurso para grandes y pequeños

El white paper destaca que no solo las grandes corporaciones se benefician de esta tendencia. De hecho, las pequeñas y medianas empresas aparecen como las más favorecidas, ya que con presupuestos de comunicación más ajustados requieren que cada mensaje tenga impacto medible.

Los comunicados de prensa optimizados no solo mejoran la visibilidad en los buscadores, sino que también pueden generar backlinks, fortalecer la credibilidad de la marca y elevar la posición en los rankings. En consecuencia, constituyen una herramienta doble: sirven tanto para SEO clásico como para posicionamiento en plataformas de IA.

La propia EIN Presswire trabaja de manera estrecha con pymes, ayudándolas a publicar y distribuir contenidos optimizados que logran multiplicar la exposición de las marcas en entornos digitales cada vez más competitivos.

Definiendo conceptos y entregando herramientas

Para facilitar la comprensión de esta nueva tendencia, el informe de EIN Presswire dedica apartados a explicar los términos clave relacionados con GEO. Además, ofrece un kit de herramientas para que las compañías aprendan a estructurar sus comunicados de prensa de forma que los motores de búsqueda y los algoritmos generativos puedan procesarlos y citarlos con mayor facilidad.

Fields, quien recientemente publicó su primer artículo en Forbes sobre este tema, sostiene que ya no basta con aparecer en Google. La prioridad ahora es estar presente en las plataformas de inteligencia artificial que millones de usuarios consultan a diario cuando buscan información sobre productos, servicios o reputación empresarial.

Un futuro definido por la inteligencia artificial

En un ecosistema digital marcado por la velocidad de las consultas y la proliferación de herramientas basadas en IA, el comunicado de prensa se consolida como una pieza estratégica para cualquier plan de visibilidad corporativa. Su capacidad de articular información oficial, generar enlaces externos y nutrir a los modelos de lenguaje lo convierte en un recurso de doble filo: útil para mejorar el SEO y, simultáneamente, para alcanzar un lugar privilegiado en las respuestas de sistemas como ChatGPT o Gemini.

La conclusión de EIN Presswire es clara: en un momento de presupuestos comunicacionales restringidos, cada palabra cuenta. Optimizar comunicados de prensa no solo aumenta el alcance de una marca, sino que asegura su presencia en la nueva frontera de la información digital: la inteligencia artificial.