Borsa Italiana, suspensión de la audiencia del 10 de enero de 2023

Take Profits en Monte dei Paschi di Siena, tras el fuerte repunte realizado en la sesión anterior. Brunello Cucinelli acelera cuesta abajo

Los principales índices de la Bolsa de Valores de Italiana y los principales centros financieros europeos Confirmado en la zona negativaCon descuentos parciales. Alberto Tocchio – Head of European Equities and Thematics de Kairos Partners SGR – informa que con base en los valores de cierre al 9 de enero de 2023, los mercados en Europa muestran un avance promedio del 6%, con Eurostoxx superando al S&P500 desde septiembre pasado por más del 10%. Sin embargo, según Alberto Tocillo, la lógica detrás de los mercados sigue siendo la misma que hace unas semanas: estamos saliendo de un período de crecimiento estable y bajas tasas de interés para pasar a un período caracterizado por mercados volátiles y polarizados y una globalización decadente. . «Lleva tiempo cambiar el sistema y Desde luego, no podemos tomar estos primeros días como una señal válida para todo el año que viene.Advirtió el experto.

a las 13.05 FTSEMib Cayó un 0,11% hasta los 25.356 puntos, justo por debajo del máximo intradiario de 25.380 puntos. Al mismo tiempo FTSE Italia Todo Compartir disminuyó un 0,19%. También en rojo Sombrero mediano de FTSE Italia (-0,87%) y l Estrella de FTSE Italia (-0,76%).

la Bitcoins Todavía está por encima de los 17.000 dólares (unos 16.000 euros).

la Diferencial BTP-Bund Se encuentra en poco más de 195 pips, y el rendimiento BTP a diez años vuelve al 4,25%.

L’euro Todavía está por debajo de $ 1,075.

rendimiento mixto de i acciones bancarias.

beneficios tomados Monte dei Paschi de Siena (-3,07% a 2,15 €)Tras la fuerte subida conseguida en la sesión anterior.

más bajo Está dentro (-1% a 5.543 euros). El gigante eléctrico ha emitido un nuevo bono híbrido perpetuo de 1.750 millones de euros. La emisión recibió pedidos sobresuscritos más de 8 veces, con pedidos totales por un importe de unos 15.000 millones de euros. Al mismo tiempo, Enel ha lanzado ofertas voluntarias en efectivo para recomprar la totalidad o parte de su préstamo de bonos híbridos perpetuos de 750 millones de euros, con fecha de vencimiento de la primera convocatoria en agosto de 2023, así como parte de su préstamo de bonos híbridos pagaderos de 1.250 millones de euros. euro. dólar.

brunello cucinelli toma la trayectoria descendente (-3,71% a 68,85 €, después de marcar un máximo histórico de 74 €). La compañía anunció los resultados preliminares del ejercicio 2022, que cerró con unos ingresos netos de 919,48 millones de euros, un 29,1% más que los 712,18 millones obtenidos el año anterior. Además, en función de los pedidos de las colecciones Primavera-Verano 2023 y el lanzamiento de las colecciones Otoño-Invierno 2023, Brunello Cucinelli espera un crecimiento de los ingresos de alrededor del 12% para 2023, hasta alcanzar los 1.000 millones de euros.

En el segmento STAR sigue en el punto de mira dice JettersTras la fuerte subida registrada el día anterior. la acciones ordinarias ganando un 0,68% por 29,55 euros, mientras yo bonos de ahorro Ganan un 4,55% por 23 euros.