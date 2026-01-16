Antolín del Campo impulsa movilización popular en respaldo al presidente Nicolás Maduro

Antolín del Campo, Nueva Esparta — El municipio bolivariano de Antolín del Campo se convirtió en epicentro de una movilización popular en defensa de la Constitución y del presidente Nicolás Maduro, en un acto que reunió a autoridades locales, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y organizaciones comunitarias. La actividad, denominada Ofensiva Popular “Poesía y Canto Revolucionario”, fue descrita por sus promotores como una demostración de lealtad revolucionaria y respaldo irrestricto al mandatario nacional y a la primera combatiente, Cilia Flores.

La jornada se desarrolló en un ambiente marcado por expresiones culturales, consignas patrióticas y la participación de diversas estructuras del poder popular organizadas en el municipio. El alcalde bolivariano, Tcnl. Francisco Antolín del Campo, David Caraballo, encabezó la actividad junto a líderes sociales y comunitarios, reafirmando el compromiso de las bases populares con el proyecto bolivariano.

Fuerte respaldo político y cultural

Durante el evento, las diferentes organizaciones sociales se manifestaron en apoyo a la continuidad del modelo revolucionario y rechazaron lo que calificaron como “agresiones externas” contra el país. La movilización contó con la activa presencia de las unidades locales del PSUV, así como de los movimientos sociales adscritos al poder popular antolinense.

“El despliegue contó con todas las estructuras de base, evidenciando la fuerza organizativa del municipio: Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh), Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) y Comandos de Comunidades Bolivarianas Integral (CCBI)”, indicaron organizadores a través de comunicados difundidos en redes sociales vinculadas al gobierno local.

El organizador municipal del PSUV, Edgar Rivera, participó junto al alcalde Caraballo en la actividad, subrayando la importancia de consolidar la unidad de las bases populares en torno a las decisiones políticas que marcan la agenda nacional.

La jornada se transformó en una tribuna de expresión patriótica donde militantes y ciudadanos expresaron su rechazo a lo que consideraron injerencia extranjera y agresiones contra la soberanía nacional. Las manifestaciones contaron con elementos culturales como poesía y canto revolucionario, que según los promotores, buscan reforzar los lazos entre la comunidad y los símbolos de la identidad bolivariana.

Repercusiones locales y contexto político

Antolín del Campo, un municipio ubicado en el estado Nueva Esparta con capital en Paraguachí, suele ser escenario de actividades políticas que reflejan tanto el activismo comunitario como la movilización del chavismo en la región.

La participación de las estructuras del poder popular en eventos de carácter político ha sido una constante en los últimos años. En esta ocasión, agrupaciones sociales, consejos comunales y organizaciones culturales locales se hicieron presentes para dar muestra de cohesión política y apoyo explícito al Gobierno nacional.

Varios usuarios y páginas oficiales vinculadas a la alcaldía compartieron imágenes y videos del encuentro en plataformas digitales, donde se observa la presencia de jóvenes, mujeres y líderes comunitarios en un ambiente de alta movilización.

Pronunciamientos y expresiones de respaldo

Aunque en el evento no se registraron discursos extensos de figuras nacionales, las consignas y mensajes transmitidos por las bases populares enfatizaron el respaldo a las decisiones del presidente Nicolás Maduro y a la gestión de su gobierno en asuntos de política interna y soberanía.

Organizadores también destacaron la importancia de este tipo de actividades como espacios de reafirmación política y de consolidación del tejido social, sobre todo en comunidades con historial de participación activa en procesos revolucionarios.

Conclusión

La movilización en Antolín del Campo sirvió como una plataforma para articular la expresión política y cultural de los sectores chavistas locales, consolidando un mensaje de apoyo al presidente Nicolás Maduro y resaltando la fuerza organizativa de las estructuras comunitarias en la región. La Ofensiva Popular “Poesía y Canto Revolucionario” se posiciona así como un referente local de activismo político-cultural en el contexto del debate nacional sobre soberanía, identidad y participación ciudadana.